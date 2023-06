Kouč Muchové mluvil o intrikách, ale vrátil se: Nic by mě nebavilo víc

Popište, jak vlastně proběhl váš návrat?

„Karolína mě oslovila loni koncem října. Byl jsem moc rád, protože jsem jí stále fandil a zůstali jsme v kontaktu. Měl jsem ale svou práci v projektu Hrajme tenis, Slovensko. Musel jsem se zeptat svých šéfů Maroše Vajdy, Branislava Stankoviče a Filipa Poláška, kteří souhlasili. Naskočil jsem nejprve jako mentor na jeden týden v měsíci, když ji ještě trénoval Jan Blecha. Karolína mi ale velmi rychle navrhla, že by mě ráda viděla v pozici hlavního trenéra. Takže teď to mám půl na půl. Dva týdny mohu být s Kájou a dva týdny bych měl být na Slovensku. Moji šéfové jsou ale velmi benevolentní, odpustí mi, když zůstanu v Paříži déle.“

Muchová tvrdí, že pod vámi znovu ožila a tato zatím vydařená sezona její tvrzení podtrhuje. V čem je vaše kouzlo?

„Jsem opak direktivního trenéra, s hráči rád rozmlouvám. Dám na jejich pocity, vedu je k soběstačnosti. V Karolínině tenisové DNA je mimořádná nevyzpytatelnost a kreativita. Na tu jsem u ní vždy sázel. Její hra může někdy vypadat jako chaos bez systému, nesnažím se ji zahltit vzorci a schématy, kterých se má držet. Má výjimečnou schopnost rozhodnout se ve správné chvíli pro správné řešení. A já ji povzbuzuji, ať se nebojí sama na kurtu projevit. To je podle mě nejdůležitější a říkala mi, že jí to za poslední období chybělo. Zjišťuji ale také, jak během doby, co jsme spolu nebyli, dospěla a tenisu mnohem víc rozumí. To je zásluha i Davida Kotyzy, který je fantastický metodik. Určitě od něj hodně pochytila. Já jsem teď jenom víc vsadil na ni, aby sama dělala důležitá rozhodnutí.“

David Kotyza po Muchové chtěl, aby neumírala na krásu a hrála víc tenis na procenta. Vy ji posouváte jiným směrem?

„Neřekl bych. Jen jí dávám větší volnost v kreativitě. Není to tak, že si dělá, co chce. Pořád tenis probíráme, hodnotíme ostré i tréninkové zápasy. Nic jí nezakazuji. Sázím na její herní inteligenci. Když vymyslí nějakou ´hovadinu´, tak si to přeci sama uvědomí, protože tenisu rozumí. Nemusím jí to říkat a ona se sama rozhodne, zda to zkusí ještě jednou a lépe, nebo se rozhodne pro jiné řešení. Sázím na to, že už dobře ví, co dělá.“

Nezbyla z konce vaší první spolupráce zahořklost?

„Nezbyla! Ani bych se k tomu nechtěl vyjadřovat. Všechno je tak, jak má být.“

Vyprávíte velmi nadšeně. Znovu je radost s Muchovou pracovat, že?

„Jednoznačně. Kája je dobrý člověk, od prvního setkání si rozumíme. Trenéra dělám už třicet let, ale koučovat takovou hráčku ani není práce, je to potěšení. Nedokážu si představit, co by mě víc bavilo. Víte, já býval podobný tenista, také jsem uměl všechny údery. A teď mám svěřenkyni podle svého gusta. Ožije, když se učí nové technické věci, má to moc ráda, což je fantazie. I díky tomu se její všestrannost stále zlepšuje.“

Což demonstruje i při Roland Garros, kde už zvládla tři těžká utkání.

„Neměla jediný lehčí zápas. Obával jsem se hlavně toho s Podoroskou, protože je to čistokrevná antukářka a skvělá hráčka. Dobře si pamatuji na její zdejší semifinále z roku 2020. Pro Karolínu to byla zatím nejlépe hrající soupeřka na turnaji, i když porazila i další výborné antukářky Sakkariovou a Beguovou. Navíc ve dvou setech, čímž šetří energii.“

Překvapuje vás?

„Nechci znít namyšleně, ale ne. Vím, jak jsme pracovali a jak se Kája týden od týdne zlepšovala. A proti Beguové už se její tenis velmi blížil jejímu maximu.“

Což by mělo stačit i na osmifinálovou soupeřku Elinu Avanesjanovou, až 134. tenistku žebříčku.

„Každou hráčku učím, aby se dívala, jaký má soupeřka forhend, bekhend, pohyb a servis. Není tu místo na podceňování ani přeceňování. Jsem přesvědčený o tom, že když Kája bude hrát svou nejpřirozenější hru, má velkou šanci porazit každého.“