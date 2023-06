Průlom ve skleníku. Muchová zničila Rumunku a je ve 4. kole, má snový los

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Tak zle to s českým tenisem na Roland Garros nakonec nedopadne. Poslední česká zástupkyně Karolína Muchová má k úspěchu vybízející los i formu. V páteční noci ji potvrdila hladkým postupem přes rumunskou veteránku Irinu Camelii Beguovou (6:3, 6:2) do 4. kola antukového grandslamu a v Paříži si ustanovila nové maximum. A v neděli se porve o čtvrtfinále s až 134. hráčkou žebříčku - Ruskou Elinou Avanesjanovou.

Česká radost propukla v pátek v noci ve skleníku, jak se říká kurtu Simonne Mathieuové ležícím v přilehlé botanické zahradě. Karolína Muchová, poslední ze čtrnácti českých singlistů a singlistek v Paříži, tam sehrála povedenou partii.

Do zápasu s Beguovou si sice nesla zápornou bilanci 0:2 ze vzájemných zápasů. A také na žebříčku momentálně zaostává za protřelou dvaatřicetiletou veteránkou o šestnáct míst. Obrázek na kurtu byl však zcela odlišný, než čemu by napovídala tato čísla. Muchová sehrála zatím nejlepší utkání v turnaji a může se pyšnit ne zcela běžnou vizitkou – na všech čtyřech grandslamech zapsala minimálně osmifinále. A to jí je stále jen 26 let.

Půl hodiny mače se sokyně zdlouhavě oťukávaly a na tabuli svítilo skóre 3:3. Pak se však stále víc začala projevovat převaha Muchové, aktivnější a pestřeji hrající tenistky, jež bourala rytmus soupeřky čopovaným bekhendem, stopbaly či nenadálým útočným úderem. A tlačila do bekhendu Rumunky, jejího slabšího úderu. K potěše početného zástupu fanoušků v Češčině hráčském boxu, kde seděl kouč Emil Miške, kondiční trenér Jaroslav Blažek, belgická rádkyně Kirsten Flipkensová i oba rodiče. V osmé hře dostala Muchová Beguovou do velkých potíží a využila pátý brejkbol zápasu, který následně potvrdila čistou hrou – 6:3. A česká tenistka už se nedívala zpět. Druhou sadou proletěla zcela suverénně.

„Konečně jsem ji porazila, snažila jsem se být trpělivá a zároveň agresivní. Fungovalo to,“ vyprávěla po utkání na kurtu, kde jí reportérka komolila jméno na „Mučová“. To nevzalo šestadvacetileté Češce úsměv z tváře. „Letos se tu cítím skvěle, mám tu rodiče, hodně dalších lidí. Atmosféra je skvělá, daří se mi.“

Muchové se otevírá náramná šance, jak ztropit v Paříži pořádný povyk. Vždyť v nedělním osmifinále ji čeká „pouze“ dvacetiletá Ruska Elina Avanesjanová, slečna až ze 134. místa žebříčku. Ta sice prohrála v poslední kole kvalifikace, do hlavní soutěže však prošla jako lucky loser a v úvodním kole odklidila z cesty turnajovou dvanáctku Belindu Bencicovou. Ta však dorazila do Paříže bez formy. Avanesjanová hraje teprve druhý grandslam kariéry a osmifinále Roland Garros je pro ni dosud největším výsledkem kariéry.

Pokud by Muchová naplnila roli favoritky, střetla by se ve čtvrtfinále s lepší z dvojice Anastasia Pavljučenkovová – Elise Mertensová. Ruska se teprve dostává nahoru po loňském promaroděném roce, Belgičanka platí za velmi solidní tenistku, nepřekonatelnou překážkou ale rozhodně není. Až v semifinále by Muchové hrozila potenciální zarážka v podobě Aryny Sabalenkové.

Karolína Muchová 2 6 6 Irina-Camelia Beguová 0 3 2 Zobrazit online přenos

Djokovič jde dál, mezi ženami končí světová trojka

Světová trojka Jessica Pegulaová ze Spojených států amerických vypadla už ve 3. kole. Belgičance Elise Mertensové loňská čtvrtfinalistka pařížského grandslamu za 82 minut podlehla 1:6 a 3:6. Postup do osmifinále naopak vybojoval třetí nasazený Novak Djokovič, jenž tak může dál pomýšlet na zisk rekordního 23. grandslamového titulu. Španěla Alejandra Davidoviche zdolal 7:6, 7:6, 6:2.

Devětadvacetiletá Pegulaová se s antukovým Roland Garros rozloučila už jako čtvrtá hráčka Top 10 žebříčku v úvodním týdnu a dosud nejvýše nasazená. Rodačka z Buffala stále čeká na postup do prvního grandslamového semifinále.

Dvojnásobný vítěz pařížského turnaje Djokovič bojoval s Davidovichem o úvodní dva sety takřka tři hodiny. Ve druhém dokonce odvracel za stavu 5:6 setbol, nakonec ale vyrovnanou bitvu na centrálním kurtu Philippea Chatriera vyhrál. Minimálně do 4. kola Roland Garros postoupil počtrnácté v řadě.

„Věděl jsem, že to bude hodně náročný zápas. Ale vítězství je vítězství. První dva sety, tři hodiny, a já si pomyslel, když ten druhý prohraju, budeme tu nejspíš hrát pět hodin. Ale člověk na to musí být připraven. O tom grandslamy jsou, hraje se na tři vítězné. Musíte si věřit,“ řekl šestatřicetiletý Srb v rozhovoru na kurtu.

Své první pařížské osmifinále si zahraje Aryna Sabalenková z Běloruska. Světová dvojka a letošní vítězka Australian Open porazila 6:2, 6:2 Rusku Kamillu Rachimovovou a i třetí zápas na turnaji zvládla bez ztráty setu. Rodačka z Minsku má šanci stát se po turnaji 29. světovou jedničkou v historii WTA, což se jí podaří v případě zisku titulu bez ohledu na výsledek loňské šampionky Igy Šwiatekové z Polska.

Po utkání Sabalenková vynechala s odkazem na duševní zdraví tiskovou konferenci. Běloruská tenistka prostřednictvím pořadatelů vzkázala, že se na středečním setkání s novináři, kde dostala i otázku na roli své vlasti ve válce na Ukrajině, necítila bezpečně. Od organizátorů Roland Garros se jí dostalo podpory a nehrozí jí žádný postih.

Do osmifinále hladce prošla i světová devítka Darja Kasatkinová z Ruska. Přemožitelka Markéty Vondroušové z 2. kola deklasovala za necelou hodinu 6:0, 6:1 Američanku Peyton Stearnsovou, jež v 1. kole vyřadila Kateřinu Siniakovou.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 49,6 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Chačanov (11-Rus.) - Kokkinakis (Austr.) 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5), Djokovič (3-Srb.) - Davidovich (29-Šp.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:2, Sonego (It.) - Rubljov (7-Rus.) 5:7, 0:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:3, Ofner (Rak.) - Fognini (It.) 5:7, 6:3, 7:5, 1:6, 6:4, Tsitsipas (5-Řec.) - Schwartzman (Arg.) 6:2, 6:2, 6:3, Musetti (17-It.) - Norrie (14-Brit.) 6:1, 6:2, 6:4.

Čtyřhra - 2. kolo:

Gille, Vliegen (Belg.) - Jebavý, Martínez (ČR/Ven.) 6:1, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Muchová (ČR) - Beguová (27-Rum.) 6:3, 6:2, Mertensová (28-Belg.) - Pegulaová (3-USA) 6:1, 6:3, Kasatkinová (9-Rus.) - Stearnsová (USA) 6:0, 6:1, Sabalenková (2-Běl.) - Rachimovová (Rus.) 6:2, 6:2, Pavljučenkovová (Rus.) - Potapovová (24-Rus.) 4:6, 6:3, 6:0, Svitolinová (Ukr.) - Blinkovová (Rus.) 2:6, 6:2, 7:5, Avanesjanová (Rus.) - Tausonová (Dán.) 3:6, 6:1, 7:5, Stephensová (USA) - Putincevová (Kaz.) 6:3, 3:6, 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo:

Bouzková, Sorribesová (ČR/Šp.) - Eikeriová, Hozumiová (Nor./Jap.) 7:5, 6:2, Kuděrmětovová, Samsonovová (15-Rus.) - Vondroušová, Kolodziejová (ČR) 2:6, 7:6 (7:3), 6:3, Sutjiadiová, Katóová (16-Indon./Jap.) - Nosková, Chromačovová (ČR/Rus.) 6:4, 7:5.