0:3. Poražený Nadal se loučil s Roland Garros. Asi už se nevrátím…

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Při pravděpodobně posledním vystoupení kariéry na Roland Garros zapsal Rafael Nadal svůj nejhorší pařížský výsledek. Snažil se o zázrak, předvedl zdatný výkon, který by mu proti devadesáti procentům soupeřů stačil na postup. Přesto vstřebává krach už v 1. kole. Na druhé straně sítě se totiž tyčil dvoumetrový Němec Alexander Zverev, šampion z Říma, spolufavorit celého turnaje. Za pár dní osmatřicetiletý Mallorčan mu vzdoroval přes tři hodiny, přesto kapituloval 3:6, 6:7 (5), 3:6.

V podmračeném dni s dešťovými přeháňkami vypochodovali oba borci pod střechu Chatrierova stadionu. Rafa ještě v chodbě vystřihnul svůj klasický rituál – výskoky sounož na rozehřátí.

Už Nadalova představovačka působila velkolepě. Vítěz čtrnácti titulů, zahlásil spíkr a začal vyjmenovávat letopočty. 2005, 2006, 2007… Čím déle pokračoval, tím hlasitější aplaus byl.

Fanoušci přišli s transparenty „tohle je Rafův dům“. Na tribunu přispěchala po vlastním zápase i Španělova velká fanynka Iga Šwiateková, nedaleko od sebe usedli na sedačky Carlos Alcaraz a Novak Djokovič. Srb jako jediný, kdo dokázal na Roland Garros triumfátora z Mallorky zdolat dvakrát. Také s ním zde ale osmkrát prohrál.

Ti všichni sledovali zápas někdejšího šampiona daleko od bývalé antukové všemocnosti, jak se urputně pokouší čelit o deset let mladšímu Němci, jednomu ze spolufavoritů celého turnaje. Nebylo možné, aby to s vašimi emocemi nehnulo.

„Měl jsem těžkého soupeře. Ano, byl jsem konkurenceschopný, ale ne tak dobrý jako Sasha,“ uznala španělská legenda po zápase. Nadal mač odstartoval prohraným podáním, skvěle podávající Zverev systematicky deptal jeho odpor. Big pointy nezvládal nerozehraný Španěl s takovou bravurou jako dřív. Když ve druhé sadě podával za stavu 5:4 na její zisk, přišel o servis čistou hrou. Celkem vyrobil 30 nevynucených chyb, na jeho poměry vysoké číslo.

Emotivní okamžiky po utkání, kdy i coby poražený dostal na kurtu mikrofon do ruky, zvládl s nadhledem. „Děkuji moc. Teď se mi pocity těžko vysvětlují, ale je výjimečné cítit lásku z tohoto místa, od vás. Poslední dva roky byly se zraněními nesmírně těžké, největším cílem, proč jsem dál pracoval, bylo vrátit se sem. A pokud to bylo naposledy, což je pravděpodobné, tak jsem si to užil,“ zamával tribunám Nadal, jehož pařížský účet se zřejmě zastaví na 112 výhrách a 4 porážkách.

S Roland Garros se ale neloučil úplně nadobro, i když s jeho grandslamovým vydáním ano. „Za dva měsíce možná řeknu konec, nevím. Ale rád bych se sem ještě vrátil na olympiádu,“ vzkázal publiku, že to ještě není definitivní sbohem. Ale jen na shledanou.