Deblové trable. Jak Siniaková posílala květiny a teď hraje s hvězdou

Deblový život není jen o výkonech, ale také o improvizaci a dobrých známostech. Siniaková s o rok starší Hunterovou spolu stihly jen čtyři turnaje. Pak si levoruká vdaná paní v dubnu při tréninku na BJK Cup v Brisbane přetrhla achillovku. „Hrozná zpráva. Ne kvůli tomu, co s námi bude, moc jsem ale litovala Storm. Je jasné, že už se do konce sezony nevrátí,“ líčí česká tenistka, jak zamrzla úspěšně se rozvíjející kooperace, jež přinesla semifinále Australian Open, titul v Dubaji či finále v Indian Wells.

Vedle pohodové Australanky, která drží výměny ze základní čáry a umožňuje Češce projevit své instinkty na síti, získala Siniaková radost ze hry. „Na kurtu to bylo skvělé. Ona je hrozně pozitivní a do toho se nám dařilo, což byl skvělý bonus.“

Pouto mezi hráčkami zesílilo, zůstávají v kontaktu, i když už netvoří pár. „Hrozně mě mrzí, že je tak daleko, jinak bych ji určitě navštívila. Tak jsem jí alespoň poslala květiny, to bylo jediné, na co jsem se zmohla,“ usmála se smutně rodačka z Hradce Králové. „Stále si píšeme, ona je zlatá a pozitivní. I přes to, co všechno se jí stalo, se pořád směje. Obdivuju ji!“ vyznává se.

Na volné místo vedle sebe se podařilo někdejší světové jedničce zlákat Taylor Townsendovou, další deblové eso. Odehrály spolu turnaj v Římě, vzápětí si však Američanka v Maroku podvrkla kotník a z Paříže se odhlásila. Češce však dala echo, že také Coco Gauffová, šampionka US Open, je kvůli zranění parťačky Jessicy Pegulaové volná. „Taylor mi pomohla, já už jsem se pak Coco ozvala a dohodly jsme se,“ popisovala Siniaková, jak na poslední chvíli vznikl sice nesehraný ale silný pár, jenž je při antukovém grandslamu pátým nasazeným.

Takové četné rošády Siniakovou netěší. „Můžu být ale vůbec ráda, že jsem pro Paříž někoho našla. Ani jedna z holek za to nemůže. Prostě měly smůlu. Hlavně jim přeji, ať jsou zdravé,“ vzkazuje česká tenistka, jíž se praxe při střídání parťaček bude hodit. Za dva měsíce se do Paříže vrátí na olympiádu zase s někým jiným. Zlato z Tokia se pokusí obhájit po boku Barbory Krejčíkové.

Loňský rozchod ryze českého páru, jenž spolu ovládl sedm grandslamů, byl vnímán jako dočasný. Siniaková však nevylučuje, že by se pro sezonu 2025 upsala zase k Hunterové. „Je to fakt hodně daleko. Určitě se tomu nebráním, asi až čas ukáže…“