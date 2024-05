Zmatení pojmů. Roland Garros, či French Open. Který název je správně?

Snaží se v těchto dnech tenisté vyhrát Roland Garros, nebo French Open? Záleží, kde se na tuhle otázku zeptáte. Hostitelská země vede už desítky let boj o to, aby se univerzálně používalo první jméno. Nejen anglicky hovořící národy však snahu Francouzů ignorují. A aby bylo zmatení ještě větší, oficiálním názvem grandslamu u Bouloňského lesíku je Championnat Internationaux De France, tedy Mezinárodní mistrovství Francie. Tak je to nakonec vyryto i na Poháru mušketýrů, který přebírá šampion mezi muži.