Chuligáni v Paříži. Na Goffina plivli žvýkačku, bojí se dýmovnic a bitek

Úterní noční zápas ho zavedl na menší kurt číslo 14, kde si na hráče mohou fanoušci z ochozů skoro sáhnout, proti francouzské naději Giovannimu Mpetshi Perricardovi. Dvacetiletý borec, jenž minulý týden vyhrál na volnou kartu titul v Lyonu a vylétl už na 66. příčku žebříčku, směřuje hodně vysoko. A publikum ho chtělo při antukovém grandslamu dostat ještě výš.

„Tři a půl hodiny mě napadali, pokoušeli se mě rozhodit,“ hněval se třiatřicetiletý veterán, někdejší příslušník top 10 a dnes až 115. tenista žebříčku. I tak si na něj francouzský mladík nepřišel, Belgičan triumfoval v pěti setech 4:6, 6:4, 6:3, 6:7, 6:3 a po mečbolu si přiložil ruku k uchu na znamení, že chce slyšet ještě větší hluk. Odpovědí mu bylo pronikavé bučení z tribun.

Ač se smál Goffin poslední, z kurtu odcházel znechucený. Novinářům líčil, jak po něm jeden z diváků plivl žvýkačku. Slovní ataky a nefér fandění ani nepočítal. „Zašlo to až příliš daleko, tohle je absolutní neúcta k soupeři. Za chvíli se tady změní tenis ve fotbal, na tribunách se budou odpalovat dýmovnice, chuligáni se mezi sebou budou prát. Vážně to začíná být absurdní. Někteří přijdou jen pro to, aby dělali problémy,“ kroutil hlavou vítěz šesti turnajů ATP.

Během utkání si však inzultací nevšímal. Věděl, že by uškodil jen sám sobě. „Velmi jednoduše by mě to vyvedlo z míry,“ tvrdil s tím, že není zdaleka jediným tenistou, který si na francouzské fans stěžuje. „Hodně lidí v šatně s tím má problém. Hráči i rozhodčí, lidé z ATP. Neúcta se šíří a mělo by se s tím něco dělat,“ vyzval Goffin, podle nějž jde jen o francouzský problém. „Při Wimbledonu se s něčím takovým nesetkáte, v Austrálii také ne. I US Open je docela poklidné. Ale na Roland Garros je atmosféra vážně nezdravá.“

Co jednomu nevonělo, druhý ocenil. Mpetshi Perricard poděkoval příznivcům za skvělou atmosféru od prvního míče. „Hnali mě celý zápas. Je fantastické mít tu takové fanoušky…“