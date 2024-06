České historky s Rafou: Vzpomínky na Prahu i tintítko s kastrolem na hlavě

Čtrnáctkrát uchvátil Pohár mušketýrů na Roland Garros a vytvořil možná nejúžasnější sportovní rekord všech dob. Rafael Nadal - muž s naběhlými bicepsy, který se raketou ohání stejně mocně jak Viking sekerou. Ale také hráč, o kterém by měly být napsány tenisové učebnice. Mimo čáry kurtu pokorný, na něm neustále zaťatý tak, jak kdyby příští míček rozhodoval o jeho životě. Za to vše vzdávají hold legendě na sklonku kariéry i čeští tenisté a tenistky. A vzpomínají…

Ta historka pochází z roku 2017 z Prahy. Uprostřed O2 areny tehdy vyrostl černě natřený tenisový kurt. Konal se tam inaugurační ročník Laver Cupu, na který se sjela téměř všechna tenisová esa. Čech Tomáš Berdych se do té doby utkal s Rafaelem Nadalem třiadvacetkrát, nikdy s ním však nestanul na jedné straně sítě. Tentokrát zástupce hostitelské země ale vyrukoval po boku Mallorčana do čtyřhry a ještě lépe pochopil jeho výjimečnost.

„Hráli jsme čtyřhru proti Kyrgiosovi se Sockem. Máme 0:40 na Kyrgiosův servis, prostě situace, kdy je po gamu. A Rafa za mnou přiběhl úplně přesvědčený o tom, že když vyhrajeme další bod, jsme zpátky ve hře. On uhraje další a ještě to otočíme. Úplně z něj vidíte, jak je neuvěřitelně zapálený pro každičkou situaci. V ten moment si uvědomíte, že je fakt někde jinde tím, jak to má v hlavě nastavený,“ vyprávěl Berdych.