Šwiateková do boje o titul. Poslední překážkou italské překvapení

Ve finále tenisového Roland Garros se utkají úřadující šampionka Polka Iga Šwiateková a Italka Jasmine Paoliniová. Světová jednička Šwiateková, která útočí na antuce v Paříži na třetí titul po sobě a čtvrtý celkově, dnes porazila Američanku Cori Gaufovou 6:2, 6:4. Turnajová dvanáctka Paoliniová prošla do premiérového finále grandslamu po vítězství nad sedmnáctiletou Ruskou Mirrou Andrejevovou 6:3, 6:1. Finále se uskuteční v sobotu.

Třiadvacetiletá Šwiateková porazila Gauffovou pojedenácté z dvanácti zápasů a počtvrté za sebou. Stejně jako před předloni ve finále nebo minulý rok ve čtvrtfinále ji na Roland Garros nedovolila získat ani set. Vítězka předchozích turnajů v Madridu a Římě vyhrála už 18. zápas za sebou.

Rodačka z Varšavy prodloužila na Roland Garros svou neporazitelnost na 20 zápasů, čímž vyrovnala na čtvrtém místě historického žebříčku Němku Steffi Grafovou. Před ní jsou jen Justine Heninová (24), Monica Selešová (25) a Chris Evertová (29). Bilanci v Paříži si vylepšila na 34:2.

Šwiateková vyhrála za hodinu a 38 minut a popáté na turnaji neztratila ani set. O tři roky mladší Gauffová ji sice předčila v počtu vítězných míčů 27:10, doplatila ale na 39 nevynucených chyb.

Přemožitelka Marie Bouzkové a Markéty Vondroušové Šwiateková začala duel lépe. Hned v první hře získala brejk, utekla do vedení 2:0 a po dalším prolomeném servisu soupeřky v pátém gamu náskok zvýšila. V úvodním setu udělala jen pět nevynucených chyb, Gauffová jich měla 18.

Vítězka loňského US Open Gauffová se ve druhém setu mírně zlepšila. Po povedeném úvodu získala brejk a vedla 3:1. Šwiateková ale reagovala, vyhrála čtyři gamy za sebou a vývoj otočila. V deváté hře sice neproměnila při podání soupeřky dva mečboly, vzápětí si ale vypracovala při servisu další dvě šance a při té druhé zahrála Gauffová míček do autu.

Paoliniová zvítězila nad 38. hráčkou světa Andrejevovou za hodinu a 15 minut. Osmadvacetiletá Italka, která ve čtvrtfinále porazila světovou čtyřku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu, si dál vylepšuje grandslamové maximum. Dosud byla nejdále v osmifinále letošního Australian Open. Po turnaji se posune do první desítky světového žebříčku.

Paoliniová se stala první Italkou po dvanácti letech, která se dostala do finále Roland Garros. Naposledy se to povedlo Saře Erraniové. Posledními italskými finalistkami grandslamu byly Flavia Pennettaová a Roberta Vinciová na US Open v roce 2015.

Andrejevová, jež vyřadila v předchozím kole druhou hráčku světa Bělorusku Arynu Sabalenkovou, doplatila v prvním grandslamovém semifinále na 30 nevynucených chyb. V utkání přišla čtyřikrát o servis, Paoliniové nevzala ani jeden.

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros (antuka, dotace 53,5 milionu eur):

Dvouhra - semifinále:

Šwiateková (1-Pol.) - Gauffová (3-USA) 6:2, 6:4, Paoliniová (12-It.) - M. Andrejevová (Rus.) 6:3, 6:1.

Smíšená čtyřhra - finále:

Siegemundová, Roger-Vasselin (2-Něm./Fr.) - Krawczyková, Skupski (4-USA/Brit.) 6:4, 7:5.

Junioři:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Schwärzler (2-Rak.) - Brunclík (10-ČR) 6:2, 7:6 (8:6).

Juniorky:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Valentová (12-ČR) - Jamrichová (1-SR) 6:3, 6:2, Samson (3-ČR) - Jovicová (USA) 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Kovačková, Samson (1-ČR) - Sonobeová, Stojsavljevicová (7-Jap./Brit.) 7:5, 7:6 (7:5), Jamrichová, Valentová (3-SR/ČR) - Paštiková, Stuseková (ČR/Něm.) 6:2, 6:1.