Na tenisovém Roland Garros v úterý postoupili do 2. kola čtyři z pěti českých tenistů. Na pařížské antuce uspěli Jakub Menšík, Markéta Vondroušová, Tereza Valentová a Marie Bouzková, vypadla naopak předloňská finalistka Karolína Muchová.

Devatenáctiletý Menšík porazil domácího Alexandreho Müllera 7:5, 6:7, 7:5, 6:3. Finalistka turnaje z roku 2019 Vondroušová zvítězila po tříměsíční pauze způsobené zraněním ramena nad Ruskou Oksanou Selechmetěvovou 6:4, 6:4. Osmnáctiletá debutanka Valentová zdolala po obratu domácí Francouzku Chloé Paquetovou 4:6, 6:3, 7:5 a Bouzková 6:4, 7:5 Rusku Annu Kalinskou. Nasazená čtrnáctka Muchová na závěr dne nestačila na Američanku Alycii Parksovou a podlehla 3:6, 6:2, 1:6.

Devatenáctý nasazený Menšík, který startuje na Roland Garros poprvé, uspěl po necelých třech a půl hodinách. Müllera přehrál na vítězné míče 60:31, pomohlo mu také 20 es. „Dneska to bylo Roland Garros se vším všudy. Byl to strašně náročný zápas po tenisové i mentální stránce. O Roland Garros se říká, že atmosféra je speciální. A dnes jsem si ji zažil se vším všudy. Byla to určitě velká zkušenost,“ řekl novinářům Menšík.

Vítěz turnaje v Miami vyhrál první set poté, co Müllerovi prolomil servis v 11. hře. Pak sice dotáhl manko 1:4 a vynutil si tie-break, v něm ale nevyužil náskok 2:0 a prohrál 5:7. Ve třetím setu se naopak Menšíkovi podařil obrat. Přestože několikrát neúspěšně komunikoval s rozhodčí, zřejmě kvůli mokré antuce, otočil ze stavu 3:5 na 7:5. Domácí fanoušky ještě „nahecoval“ gesty ve stylu dirigenta.

Ve čtvrtém dějství už Menšík na servisu nezaváhal. Ve čtvrté hře získal klíčový brejk a duel dotáhl k vítězství. Proměnil první mečbol při svém servisu a čtvrtý celkově. Po vítězství si gestem ukázal na hlavu. V dalším kole narazí na Portugalce Henriqueho Rochu.

Předloňská wimbledonská šampionka Vondroušová porazila 147. hráčku světa Selechmetěvovou za hodinu a 22 minut. Zaznamenala 18 vítězných míčů. Nemusela litovat ani 30 nevynucených chyb a šesti dvojchyb. Připsala si páté vítězství v letošní sezoně.

„Začátek byl takový tuhý, ona byla rozehraná z kvaldy. Bylo to tam o pár míčích, brejkla mě, ale v hlavě jsem byla dobře nastavená. Věděla jsem, že to nebude úžasné, ale zároveň si to užívala. Lidi byli super a mohla jsem mít tu podporu,“ uvedla Vondroušová.

Pětadvacetiletá Češka nastoupila s tejpem na levém rameně a v prvním setu otočila nepříznivý vývoj. Ve třetí hře přišla o servis a prohrávala ještě 2:4. Na začátku druhé sady doháněla manko brejku dvakrát a dávala najevo nespokojenost s verdikty rozhodčích. „Všechny cally byly proti mně, tak jsem si řekla: Dobrý, tak už to asi bude. Člověk se s tím musí smířit, prostě jen abych se uvolnila. Když to máte v hlavě, tak je člověk naštvaný víc, než by měl. Stávají se horší věci,“ podotkla.

Podařilo se jí brzy srovnat a utekla do vedení 5:2. Selechmetěvová v závěru snížila, Vondroušová jí ale v desáté hře vzala opět servis a rozhodla o vítězství. Nyní narazí na 25. nasazenou Magdalenu Frechovou z Polska.

Valentová, úspěšná kvalifikantka prožívající grandslamovou premiéru, zdolala Paquetovou po více než dvou a půl hodinách. K triumfu jí pomohl obrat ve třetím setu, v němž prohrávala už 2:5. V dalším kole bude čelit světové dvojce Američance Coco Gauffové.

Loňská vítězka juniorky na Roland Garros Valentová ztratila první sadu po vedení 3:1. Poté co přišla o servis i v deváté hře, Paquetová se ujala vedení. Ve druhém setu ale získala Češka náskok 3:0 a dotáhla jej. V rozhodujícím dějství prohrávala 2:5 a za stavu 3:5 byla dva míčky od vyřazení (0:30). Dokázala však srovnat a v koncovce zápas otočit.

„Už jsem se trochu viděla v letadle. Říkala jsem si, že nechci prohrát. Chtěla jsem vyhrát a ukázat jim to. Ukázat všem (fanouškům), že jsem schopná si s tím poradit. A že mě jen tak nezastaví. Naštěstí jsem za stavu 2:5 trefila tři winnery. Zabila jsem jí tam tři míče, to mi pomohlo. A myslím si, že ona pak trošku “kákla„. Nejsem si ale jistá,“ řekla Valentová.

Uspěla také Bouzková, která zdolala Kalinskou za hodinu a 40 minut. Ruska nastoupila s obvázanou nohou a zranění ji limitovalo v pohybu. Přesto kladla české tenistce odpor až do konce. Udělala 33 nevynucených chyb, Bouzková 11. Její příští soupeřkou bude Britka Sonay Kartalová.

Neuspěla jen Muchová. Nejvýše nasazená Češka, která poslední dva měsíce nehrála kvůli zranění ruky, prohrála s 52. hráčkou světa Parksovou za necelé dvě hodiny. Přišla čtyřikrát o servis a v poměru vítězných míčů prohrála 21:36.

V prvním setu nedokázala Parksové sebrat podání a sama o své dvakrát přišla. Ve druhé sadě naopak získala od stavu 2:2 čtyři gamy a srovnala. Pak už ale Muchová získala jen jeden game.

Djokovič postoupil, Medveděv končí

Hvězdný srbský tenista Novak Djokovič tři dny po zisku jubilejního stého titulu zahájil Roland Garros snadnou výhrou nad Mackenziem McDonaldem. Amerického tenistu porazil osmatřicetiletý majitel 24 grandslamových titulů a šampion z generálky v Ženevě v každém ze tří setů shodně 6:3.

Naopak Rus Daniil Medveděv ani letos v Paříži neprorazí. Jedenáctého hráče světa, který na tamní antuce jako na jediném ze čtyř grandslamů ještě nikdy nehrál ani semifinále, vyřadil v prvním kole po pětisetové a téměř čtyřhodinové bitvě Brit Cameron Norrie. O 70 pozic hůře postavený hráč v žebříčku ATP zvítězil 7:5, 6:3, 4:6, 1:6 a 7:5.

Devětadvacetiletý vítěz US Open z roku 2021 a někdejší lídr světového pořadí Medveděv při deváté účasti na French Open skončil pošesté hned po úvodním duelu. Jeho maximem je čtvrtfinále před čtyřmi lety, vloni hrál čtvrté kolo.

Proti stejně starému soupeři se Medveděv dokázal vrátit do zápasu z dvousetové ztráty, ale v rozhodující sadě nevyužil momentum a výhodu brzkého brejku. Za stavu 5:4 podával na vítězství v zápase, ale uhrál jen jeden míč. Norrie pak dokonal obrat a po třech hodinách a 52 minutách proměnil hned první mečbol. Brit se o postup do 3. kola, kterým by v Paříži vyrovnal své maximum, utká s Argentincem Federicem Gómezem.

Prvním kolem naopak hladce prošel třetí nasazený Alexander Zverev. Německý tenista, který v Paříži v předchozích čtyřech letech hrál vždy semifinále a vloni byl ve finále, snadno porazil 6:3, 6:3, 6:4 Američana Learnera Tiena.

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 52,7 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Zverev (3-Něm.) - Tien (USA) 6:3, 6:3, 6:4,

De Minaur (9-Austr.) - Djere (Srb.) 6:3, 6:4, 7:6 (8:6),

Norrie (Brit.) - Medveděv (11-Rus.) 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5,

Quinn (USA) - Dimitrov (16-Bulh.) 2:6, 3:6, 6:2 skreč,

Ševčenko (Kaz.) - Lajovič (Srb.) 6:2, 6:4, 7:6 (7:4),

Gómez (Arg.) - Kovacevic (USA) 4:6, 6:4, 6:4, 6:1,

Bublik (Kaz.) - Duckworth (Austr.) 6:2, 6:4, 6:4,

Menšík (19-ČR) - Müller (Fr.) 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 6:3,

Djokovič (6-Srb.) - McDonald (USA) 6:3, 6:3, 6:3,

De Jong (Niz.) - Passaro (It.) 3:6, 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:1), 6:1,

Draper (5-Brit.) - Bellucci (It.) 3:6, 6:1, 6:4, 6:2,

Rubljov (17-Rus.) - Harris (JAR) 6:4, 4:6, 6:3, 6:1,

Rocha (Portug.) - Basilašvili (Gruz.) 7:6 (0), 2:6, 7:6 (9), 2:6, 6:2,

Cobolli (It.) - Čilič (Chorv.) 6:2, 6:1, 6:3,

Moutet - Tabur (oba Fr.) 6:3, 7:6 (7:8), 6:3,

Walton (Austr.) - Marterer (Něm.) 7:6 (7:3), 4:6, 6:3, 2:6, 6:2,

Herbert - Bonzi (oba Fr.) 7:5, 3:6, 4:6, 7:5, 6:2,

Arnaldi (It.) - Auger-Aliassime (29-Kan.) 5:7, 2:6, 6:3, 6:4, 6:2,

Fonseca (Braz.) - Hurkacz (30-Pol.) 6:2, 6:4, 6:2,

Monfils (Fra.) - Dellien (Bol.) 4:6, 3:6, 6:1, 7:6, 6:1.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Vondroušová (ČR) - Selechmetěvová (Rus.) 6:4, 6:4,

M. Andrejevová (6-Rus.) - Bucsaová (Šp.) 6:4, 6:3,

Hibinová - Učidžimaová (obě Jap.) 6:1, 7:5,

Azarenková (Běl.) - Wickmayerová (Belg.) 6:0, 6:0,

Gauffová (2-USA) - Gadecká (Austr.) 6:2, 6:2,

Baptisteová (USA) - Haddadová Maiaová (23-Braz.) 4:6, 6:3, 6:1,

Keninová (31-USA) - Gračovová (Fr.) 6:3, 6:1,

Kalininová (Ukr.) - Avanesjanová (Arm.) 6:1, 6:2,

Valentová (ČR) - Paquetová (Fr.) 4:6, 6:3, 7:5,

Kruegerová (USA) - Lamensová (Niz.) 6:3, 6:4,

Pegulaová (3-USA) - Todoniová (Rum.) 6:2, 6:4,

Frechová (25-Pol.) - Džábirová (Tun.) 7:6 (7:4), 6:0,

Jacquemotová (Fr.) - Sakkariová (Řec.) 6:3, 7:6 (7:4),

Kartalová (Brit.) - E. Andrejevová (Rus.) 6:0, 6:2,

Boissonová (Fr.) - Mertensová (24-Belg.) 6:4, 4:6, 6:3,

Putincevová (32-Kaz.) - Sierraová (Arg.) 7:6 (7:4), 6:2,

Liová (USA) - Carléová (Arg.) 6:4, 6:0,

Bouzková (ČR) - Kalinská (30-Rus.) 6:4, 7:5,

Garlandová (Tchaj-wan) - Volynetsová (USA) 6:3, 3:6, 6:4,

Parksová (USA) - Muchová (14-ČR) 6:3, 2:6, 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo:

Detiucová, Starodubcevová (ČR/Ukr.) - Dartronová, Rakotomangaová Rajaonahová (Fr.) 5:7, 6:1, 6:2,

Nichollsová, Mihalíková (12-Brit./SR) - Tausonová, Nosková (Dán./ČR) 6:3, 4:6, 7:6 (10:6).