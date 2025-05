Fotbalové volby ONLINE: Boj o předsedu FAČR. Fousek odhalil svůj plat, kolik bral?

Fousek ve své zprávě o činnosti VV vyzdvihuje další věci, které se během uplynulých čtyř let povedly: „V oblasti FIFA a UEFA máme nejsilnější zastoupení v historii. Od dob panovníků ve středověku se české království snažilo o to, aby hrálo roli na evropské mapě. Snažili jsme se o to i já jako předseda. Z úst našich hostů z UEFA a FIFA jste slyšeli, že jako svaz střední velikosti chceme hrát tuhle roli i nadále. Snažili jsme se o komunikaci mezi jednotlivými segmenty asociace, i když jsou zde různé vlivové sféry. Nastartovali jsme řadu demokratizačních procesů. Kromě Strahova by měla být na počátku příštího roku dostavěna i nová budova. Snažil jsme se vést český fotbal do Evropy, aby mí kolegové tenhle směr následovali."