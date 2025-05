Tatar se loučí s NHL, učarovaly mu podmínky v Zugu. Co řekl o zájmu Pardubic?

927 zápasů v základní části NHL, dalších 56 v play off. Na takové sumě se minimálně prozatím zastaví statistiky slovenského útočníka Tomáše Tatara. Zatímco ve farmářské AHL slavil zisk Calder Cupu i individuální trofeje pro nejužitečnějšího hráče play off, v nejlepší lize světa mu utekl vysněný Stanley Cup a s největší pravděpodobností i magická tisícovka odehraných zápasů.

„Určitě to mrzí. Stanley Cup je obrovská pocta, je to nejtěžší trofej ve sportu k získání. Byl jsem blízko, ale bohužel se to nepodařilo,“ litoval muž, jenž s Vegas v roce 2018 a s Montrealem o tři roky později došel až do finále.

Už v průběhu aktuální sezony Tatar řešil nabídky z Evropy. Konkrétně Zug se ozval začátkem února. „Chci jinou úlohu, to je jeden z důvodů. Zkusím hrát, dokud to půjde, dokud budu mít chuť. Už mám svůj věk. Ale musím to zaklepat, tělo se cítí skvěle, a myslím, že mám co nabídnout,“ vysvětloval čtyřiatřicetiletý Slovák.

Z Evropy měl tři vážné nabídky, na volný trh v NHL čekat nechtěl. Už před rokem o Tatarovy služby usilovaly Pardubice, zda měly zájem i letos, zkušený forvard neprozradil. „Nechci říkat konkrétně z respektu k ostatním mužstvům,“ odpověděl na dotaz slovenských novinářů.

I díky Čechům ví, do čeho jde

Ve Švýcarsku čeká Tatara zvykání na nové věci. Na jiný styl hokeje, rozdílné prostředí i odlišnou roli v týmu. Z křídla by se měl přesunout na pozici centra. „Mají trochu problém na téhle pozici. Jako centr jsem vyrůstal, je tam víc puků, což mi vyhovuje. Řekl jsem manažerovi, že nemám problém to pro dobro týmu zkusit a uvidíme, jak se budu cítit,“ komentoval chystanou úlohu majitel stříbrné medaile z mistrovství světa v roce 2012.

Aby se na nové angažmá připravil, spojil se s Čechy, s nimiž se v novém týmu potká. „Jsem trochu v kontaktu s kluky. S Kubalíkem, Kovářem, takže přibližně vím, do čeho jdu. Měl jsem i hodně švýcarských spoluhráčů, kteří o všem věděli a hodně informací jsem dostával i od nich,“ vzpomněl i na parťáky z Devils, jako jsou Nico Hischier, Timo Meier a Jonas Siegenthaler.

Jméno Tatar zmizí z NHL poprvé od roku 2013. Odchovanec Dubnice do NHL poprvé nakoukl v sezoně 2010/11, další ročník strávil celý na farmě. Mezi nejlepší naplno prorazil v sezoně 2013/14. Oblékal dres Detroitu, Vegas, Montrealu, New Jersey, Colorada a Seattlu. Teď si bude zvykat na modré barvy Zugu.

„Velmi mě zaujal jejich generální manažer. Jeho představa a podmínky, které nabídl, mi opravdu učarovaly,“ netajil Tatar. „Podmínky jsou skvělé, nestěžuju si. Je to práce, je to nějak ohodnocené, byl to jeden z důvodů, proč bylo rozhodnutí jednodušší. Podmínky ve Švýcarsku jsou skvělé. Na rozdíl od NHL v Evropě nejsou platy zveřejněné a vůbec mi to nevadí,“ dodal Tatar před novou výzvou.