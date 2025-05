PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Kletba je zrušena. Poprvé od sezony 2021, kdy uspořádala slavnou výpravu až k Poháru Suzanne Lenglenové, vyhrála Barbora Krejčíková zápas na Roland Garros, a to proti Němce Tatjaně Mariaové. Česká tenistka rovněž představila nového kouče.

Devětadvacetiletou šampionku čeká za měsíc obhajoba titulu ve Wimbledonu a po půlroční pauze zaviněné zraněním zad je každý vyhraný mač tuze potřebný. V Paříži ho získala proti nejstarší hráčce turnaje, sedmatřicetileté mámě dvou dcer Tatjaně Mariaové (7:6 (4), 6:3). A představila během něj i nového kouče – českou daviscupovou legendu Jiřího Nováka (50 let).

Před týdnem ve Štrasburku ještě ztroskotala na Polce Magdě Linetteové, hned na druhý pokus ale zapsala Krejčíková premiérové vítězství nové sezony. Přivedlo ji v pařížský podvečer na kurtu číslo 7 skoro do extáze a nic na ní neubíralo, že soupeřkou jí byla trápící se veteránka ze 79. místa žebříčku Mariaová, která prohrála osmý zápas za sebou a na Roland Garros se těšila z vítězného utkání jen dvakrát v kariéře.

Za normálních okolností byste byla proti Mariaové na antuce velkou favoritkou, po půl roce bez tenisu je vaše forma ale velkou neznámou. Jaký to byl zápas?

„Velice složitý a jsem hrozně moc ráda, že se mi povedlo ho vyhrát. Ustála jsem během něj těžké chvíle, kdy se skóre přelévalo ze strany na stranu. Tatjana nemá úplně standardní styl, takže do prvního kola to byl určitě hodně těžký zápas.“

Přicestovala jste do Paříže po vleklém zranění zad vůbec s nějakým očekáváním?

„Snažím se nemít žádné. Ale když člověk hraje na grandslamu, chce vyhrát. Bylo těžké tyhle emoce vybalancovat dohromady, ale zvládla jsem to.“

Záda zatím drží?

„Cítím se dobře, ale nechci to zakřiknout.“

Paříž? Beru si pozitiva, každý balon musím odmakat

Paříž je dějiště vašeho průlomového grandslamového triumfu. Má pro vás pořád své kouzlo?

„Určitě se snažím vzít si pozitiva z toho, že jsem tady hrála dobře. Tím, že úplně nevím, co čekat a na jakém jsem levelu, jdu zápas od zápasu a vím, že každý balon musím odmakat. A potom možná přijde ta odměna.“

Ta přišla v podobě první výhry na Roland Garros od titulu před čtyřmi lety. Kletba je tedy zlomena?

„Určitě jsem ráda, že se mi to povedlo, ale moc jsem nad tím nepřemýšlela. Spíš jsme si dali za úkol, že by bylo fajn, abych v zápase zkusila vyhrát aspoň set. Jsem ráda, že se mi podařilo získat dva. I set byl ale splněný cíl.“

Ten se nepovedl získat před týdnem ve Štrasburku v prvním utkání návratu. Udělala jste od té doby pokrok?

„Štrasburk mi pomohl, protože jsem aspoň trochu zjistila, kde jsem. V prvním kole jsem měla Magdu Linetteovou, což je velice nepříjemná hráčka. Na to, že to byl první zápas po takové pauze, jsem ho odehrála slušně. A pomohly mi i čtyřhra a tréninky s dalšími holkami.“

Najala jste si i nového trenéra. Mladíka Pavla Motla, s nímž jste vyhrála Wimbledon, vystřídal Jiří Novák. Jak se vaše spolupráce zrodila?

„Poměrně nedávno, skoro na poslední chvíli. Jsme spolu týden čistého času, takže se pořád poznáváme. Myslím, že Jirka je velice pozitivní, je veselá kopa a člověk, který taky hrál a zná turnaje. Můžu od něj čerpat hodně zkušeností. Doufám, že mi předá takový klid, který v sobě má.“

Budete ho potřebovat, ve druhém kole čeká ostřílená Ruska Veronika Kuděrmetovová. Co od ní čekat?

„Hraje dobře. I když jsem ji šest měsíců neviděla, její styl se asi moc nezměnil. I tak se musím podívat na nějaký její zápas a všechno si oživit. Dalo by se říct, že teď jsem na tour zase takový nováček.“