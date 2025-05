Menšík vedl 6:2, 6:1 a 3:2 s brejkem ve třetí sadě, ukázal však, že je přes své nadání pořád také jen devatenáctiletým klukem. Ale také klukem, který se na tenis dívá pozitivně za každých okolností a pojem výbuch, jakkoliv žebříčkově špatně prohra působí, v jeho pozápasovém slovníku nenajdete. Navíc je evidentní, že on a Roland Garros, to nebude celoživotní láska.

Skvělý začátek zápasu, pak se vše pokazilo. Proč?

„Ještě asi není vhodná doba hodnotit zápas, ale já ho zhodnotím. (smích) Musím říct, že celkově bych zpětně neudělal nic jinak. Podal jsem jeden z mých nejlepších výkonů, co jsem za poslední dobu na antuce předvedl. Hrál jsem fakt fantasticky, první dva sety se to odrazilo i do výsledku. Ale pak se projevilo to, proti komu jsem hrál a jaké jsou letos na Roland Garros podmínky.“

Jak to myslíte?

„V prvním kole jsem měl skvělého antukáře, se kterým jsem si dokázal poradit. Dnešní soupeř byl ještě o dost větší oříšek a musím před ním akorát smeknout, protože od třetího setu byl neskutečný. Jak říkám, neudělal bych nic jinak. Co předvedl za tenis, co mu popadalo do kurtu a jak to skvěle sehrál, za to klobouk dolů.“

Ve třetím setu jste vedl 3:2 s brejkem. Nepřišel výpadek koncentrace?

„Nemyslím si. Jasně, skóre by tomu napovídalo, ale hned mi sebral podání a v tom gamu zahrál neuvěřitelně. Hodně se tím nakopl. Můžu jen říct: Klobouk dolů. I já ale předvedl skvělý výkon.“

Zdravotně jste fit?

„Jen v prvním setu, než jsem se nakopl po náročném úvodním zápase s Alexem (Müllerem), jsem fyzicky ztrácel. Ale čím dýl jsem hrál, tím jsem se cítil lépe. Kondičně jsem to zvládnul skvěle.“

Z pětisetových zápasů máte prozatím silně negativní bilanci 1:5. Už je to pro vás téma?

„Není. Spíš to beru pozitivně. Letos jsem prohrál s výjimkou dvou zápasů všechno ve třech nebo pěti setech. To je lepší než dostat na prdel 0:3. Ukazuje mi to, že kvalitu mám. Není třeba dělat závěry, jestli to je nějaké moje prokletí. I z předchozích prohraných pětiseťáků jsem si vzal to pozitivní a ponaučil se z nich. Pořád jsem mladý, mám se co učit a zlepšuji se turnaj od turnaje. Zase si z toho vezmu to pozitivní, a co je třeba vylepšit. A udělám maximum, abych tuhle bilanci převalil na druhou stranu.“

Byl jste nasazený jako číslo 19 a prohrál s dvoustým na světě. Jak si to vysvětlit?

„Dnešní tenis je tak strašně vyrovnaný. Nezáleží, jestli jsem dvacátý nebo čtyřicátý. Zdá se mi, že kvalita je strašně podobná. Mohl jsem dostat nějakého hráče s chráněným žebříčkem, který sotva chodí, nebo mladýho běhavýho zabijáka jako teď, který má hru čelit těm nejlepším, co tu jsou. Sice jsem byl devatenáctý nasazený, ale že bych šel do nějakého zápasu a cítil se jako favorit, to vůbec. Vím, jaká je realita dnešního tenisu. Kdo ho hodnotí jen podle žebříčku a ne výkonnostně, tak se mýlí. I když jsem prohrál, předvedl jsem třeba oproti prvnímu kolu o dost lepší výkon.“

Ve čtvrtek bylo během Roland Garros poprvé teplo. Podepsala se změna na výkonu?

„Myslel jsem, když bylo teplo, že bude povrch alespoň o trochu rychlejší. Ale mýlil jsem se. Nevím, jestli to je jenom můj pocit, ale přijde mi, že to tu je oproti jiným antukám docela pomalejší. A já tu hrál se dvěma skvělýma antukářema. To mi do karet určitě nehrálo.“

Je z vás cítit, že fanouškem podmínek na Roland Garros nebudete. Jak hodnotíte celou antukovou sezonu?

„Tak, že byla fantastická. Kdyby mi někdo řekl před těmi čtyřmi turnaji, které jsem na antuce odehrál, že dopadne takhle, bral bych to všema deseti. Na svém méně oblíbeném povrchu jsem předvedl skvělé výsledky a výkony. Hodnotím to velice pozitivně. I Roland Garros.“

Na trávu se už ale těšíte, co?

„Loni jsem na ní hrál premiérově a ještě k tomu bojoval se zdravotními problémy. Teď už se můžu soustředit jen na hru. Mám v plánu odehrát minimálně dva turnaje. Uvidíme, jak to půjde. Ale těším se, že to konečně bude zase trochu rychlejší, protože tady… No radši nic.“ (smích)