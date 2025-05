PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Bude potřeba malý zázrak, aby český tenis ve dvouhře Roland Garros přežil do druhého týdne. Ze třinácti zástupců na startu turnaje zůstalo po dvou kolech jen trio. A Jiřího Lehečku, Marii Bouzkovou i Markétu Vondroušovou bude v sobotu čekat to nejlepší, co světový tenis nabízí: Jannik Sinner, Coco Gauffová a Jessica Pegulaová. Tedy světová jednička, dvojka a trojka.

Tenis Jiřího Lehečky jde zase nahoru. Libuje si, jak míče na antukových kurtech v Paříži sviští, což je pro jeho průraznou hru žádané. Už předčil dva soupeře a udělal si na oranžovém grandslamu osobní rekord. Zvlášť skalp nasazeného Španěla Alejandra Davidoviche z 2. kola (6:3, 3:6, 6:1, 6:2) je velmi hodnotný. „Jsem moc spokojený, byl to dobrý výkon,“ pochválil se za agresivní pojetí podpořené 12 esy a celkem 39 winnery, jímž španělského hračičku odzbrojil.

S taktéž třiadvacetiletým Sinnerem se dosud utkal třikrát a nezískal ani set. To mu však odhodlání do dalšího střetu nebere. „Mám určitě šanci. Každý může porazit kohokoliv, tomu věřím. Budu se snažit nechat na kurtu maximum a opírat se o svoje zbraně. Pak budu mít čisté svědomí, ať už to dopadne jakkoliv,“ předsevzal si.

Bouzková válí jako její přítel z NHL

Marii Bouzkové se vstávalo do slunečného čtvrtku krásně. Ráno zjistila, že její přítel Alexander Barkov, hvězda hokejové Floridy, postoupil do finále Stanley Cupu. „Krásné ráno. Hezky se na to pak navazuje v tenisovém zápase,“ usmívala se po triumfu nad Britkou Sonay Kartalovou (6:1, 6:4), díky němuž si vyrovnala pařížské maximum.

Schůdnou protivnici si vysloužila díky tomu, že v úvodním kole vyřadila polozraněnou nasazenou Rusku Annu Kalinskou, mezi dvaatřicítkou nejlepších už jde ale do tuhého. Čeká ji světová dvojka Coco Gauffová, jejíž otec a kouč Bouzkovou okukovali z ochozu kurtu číslo 11. „Jak jsem je viděla, hned mi bylo jasné, s kým můžu hrát dál,“ vyprávěla vítězka. Gauffová až poté přehrála její osmnáctiletou krajanku Terezu Valentovou 6:2, 6:4 a bude chtít odstranit z pavouku další Češku.

Vondroušová po pauze překvapuje

Vlastní očekávání překonává v Paříži Markéta Vondroušová. První turnaj po čtvrt roce jí nadmíru vychází a loňská čtvrtfinalistka stojí taktéž ve 3. kole. Dostala se do něj po vyčerpávajícím střetu s nasazenou Polkou Magdalenou Frechovou (6:0, 4:6, 6:4). A také ona míří na hvězdu – třetí tenistku planety Jessicu Pegulaovou.

S dcerou z americké miliardářské rodiny odehrála zatím jediný mač, který je dnes už však legendární. Svůj wimbledonský titul si Vondroušová před dvěma lety nejvíc vydřela při čtvrtfinálové otočce právě proti Pegulaové, která měla tehdy brejkbol na 5:1 ve třetí sadě. „Myslím, že na mě bude kvůli tomu pořádně nastartovaná,“ usmála se Češka.

Tak kdo z tria přeživších udrží český tenis ve hře?