Roland Garros

Už navždy bude letošní ročník French Open spojen s rozlučkou antukového krále Rafaela Nadala. „Bylo to moc hezké, vlastně mi to přišlo až úsměvné, jak pořadatelé Rafovi hráli na city,“ říká tenisový expert iSport.cz Jan Jaroch, který byl přímo na kurtu, kde se velkolepé loučení konalo. Jako by s koncem legendy došlo na nečekané výsledky v mužském pavouku.