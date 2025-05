Roland Garros

Kudermětovová je vaší neoblíbenou soupeřkou, porazila vás počtvrté ze šesti utkání. Jaký byl ve vaší současné situaci ten poslední duel?

„Určitě byla pro druhé kolo těžkou soupeřkou, ale já bych se vrátila k tomu prvnímu. Myslím, že je super, že se mi ho povedlo vyhrát, navíc po tak dlouhé době, co jsem nehrála zápas. Ze všech mých pauz to bylo úplně nejrychleji, co jsem během návratu zvítězila. Takže se na to dívám pozitivně.“

Nerozehranost i tak byla proti Kudermětovové znát.

„Bohužel, dlouho jsem tahala za kratší konec, úplně mi utkání nevycházelo, bylo tam strašně moc zbytečných chyb. A na ní bylo vidět, že je vyhraná, sázela míče na lajny nebo deset centimetrů od nich. Set a půl jsem tápala, až pak jsem se chytila a najednou už to bylo vyrovnané. A je tu ještě jedno pozitivum.“

Jaké?

„Záda mi drží. Nevěděla jsem, co od turnajů mám očekávat, ale každým dalším zápasem jsou záda lepší a míň mě limitují. Z toho mám obrovskou radost. To jsou pozitiva, od kterých se můžu do druhé poloviny sezony odrazit.“

Přikázání pro další týdny je tedy hrát co nejvíc turnajů, že?

„To je teď pro můj tenis nejdůležitější. Určitě se budu snažit volit program, abych hrála co nejvíc, i když restrikce WTA nejsou zrovna v mé situaci moc dobré, protože nemůžu hrát všechny akce, které bych chtěla.“

Jak to?

„Jako hráčka top 30 můžu nastoupit maximálně na dvou dvě stě padesátkách za rok. Chtěla bych jich odehrát víc, protože potřebuju zápasy a i ty s tenistkami, které jsou níž postavené než já. Mám přihlášený Queens a pak Eastbourne. Chtěla jsem mezi nimi zůstat v Anglii a hrát i Nottingham, ale nesmím.“

Na trávu se hodně těšíte, že?

„Těším se. Stejně, jako jsem se těšila, že se vrátím. Doufám, že zůstanu zdravá, budu hrát zápasy a sbírat zkušenosti a body, aby se mi to zase začalo scházet dohromady tak, jak vím, že dokážu hrát.“

Nový kouč Jiří Novák prozradil, že jste hodně motivovaná ještě něco velkého dokázat.

„Kdybych nechtěla, tak po kariéře, jakou má za sebou a co vše jsem v ní dokázala, bych tu už neměla co dělat. Pořád mi na tenise moc záleží, chci hrát dobře,“

Jak vzhlížíte k blížící se obhajobě wimbledonského titulu. Bude to svátek, nebo spíš stres?

„Vnímám to tak, že se moc těším, až se tam vrátím a zase si tam zahraju. Mám Wimbledon moc ráda a udělala jsem si tam skvělé vzpomínky. Teď se na něj těším, ale co si budeme – až tam dojedu, tak nervy přijdou a budu nervózní.“