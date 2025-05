Roland Garros

Narazit tak časně v turnaji na takovou kvalitu by mohlo být k vzteku, sváteční zápasy na velkých grandslamových kurtech však nelze brát jako samozřejmost. A tak u všech tří Čechů převládá natěšenost. „Kvůli takovým okamžikům tenis hrajeme. Bude to krásný zážitek, v takových zápasech chceme být. Beru to pozitivně,“ shrnula za všechny Bouzková.

Optikou žebříčkového postavení mohou sobotní česká utkání vypadat jako běh hlavou proti zdi, tenisté vám ale jako první odpoví, že světové pořadí je jen číslo, které nerozhoduje o ničem. A že každý zápas začíná od stavu 0:0. „Dneska fakt může každý porazit kohokoliv. Pro něj je to povinná výhra, ne pro mě,“ neklesá na mysli Jiří Lehečka.

Střetem kolegů z ročníku 2001, kteří spolu velmi dobře vychází, bude jeho souboj se Sinnerem. Mezi profesionály na sebe narazili poprvé již před šesti lety na challengeru v Ostravě, loni si souboj zopakovali v Indian Wells a Pekingu. Pokud něco Sinnera zdobí, je to konzistence, s jakou své nejlepší výkony předvádí. Naposledy prohrál se soupeřem mimo elitní dvacítku před více než 100 zápasy a skoro dvěma lety. Věřit tomu, že bude mít špatný den, skoro nelze.

O něco nadějněji se jeví šance Bouzkové proti pařížské finalistce ze sezony 2022 Coco Gauffové. Česká hráčka americkou star porazila dvakrát ze dvou případů, byť jednou uprostřed duelu Gauffová skrečovala a podruhé šlo o antukovou bitvu na tři sety. Běhavý pracovitý tenis Bouzkové však na oranžovou hlínu pasuje, dělá minimum chyb a sama se neporazí. A stále pouze jednadvacetiletá Američanka sem tam ještě předvede nepovedený výkon. „Budu se snažit hrát svoji hru, být aktivní a uvidíme,“ plánovala Bouzková, slečna ze 47. místa žebříčku.

Zřejmě největší naději překvapit má Vondroušová, která vyzve světovou trojku Jessicu Pegulaovou. Půjde o reprízu jejich dva roky starého wimbledonského čtvrtfinále, dosud jediného vzájemného střetu. V něm si Češka velkou měrou vyhrála v All England Clubu titul, když i díky dešťové pauze otočila třetí sadu, v níž měla Pegulaová brejkbol na 5:1. „Myslím, že na mě za to bude dost nastartovaná,“ usmála se Vondroušová.

Byť jí dnes patří v pořadí WTA kvůli pauzám se zraněným levým ramenem až 96. místo, stále je grandslamovou šampionkou a jejím nejsilnějším povrchem je právě antuka. U Pegulaové platí přesný opak. Po trampotách posledních dvanácti měsíců hraje Vondroušová v Paříži bez tlaku, raduje se z každého dalšího mače. „Nemám co ztratit, jsem ráda, že tu vůbec mohu být. Takhle nastavené se mi hraje lépe. Zároveň jsem taky byla v desítce a vím, že na tyhle holky mám,“ prohodila. Ubírat jí naopak bude fakt, že Roland Garros je jejím prvním turnajem po čtvrt roce a stále se teprve dostává do herní kondice a rytmu.

České trio čeká krušná šichta, aby sváteční zápasy byly také vítězné.