Největší rivalita současnosti v mužském tenise se dostává na novou úroveň a tenisový svět tají dech v očekávání kolosálního šlágru v Paříži. Jannik Sinner a Carlos Alcaraz se poprvé střetnou v grandslamovém finále (neděle 15.00). „Větší už to být nemůže,“ hlásá světová jednička z Itálie, jež dominuje svému sportu s výjimkou jediného jména. A tím je Alcaraz, vítěz čtyř posledních vzájemných zápasů a obhájce titulu na Roland Garros. „V Paříži budeš jasně největší favorit, na antuce jsi nejlepší,“ řekl mu Sinner před třemi týdny, když ve finále doma v Římě prohrál poslední vzájemný mač. Je tomu ale skutečně tak? Finále v Paříži startuje po 15. hodině, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

Ve věčném městě se Sinner vracel po tříměsíčním trestu za doping, teprve se dostával do tempa a proti Španělovi promarnil v první sadě dva setboly, což určilo ráz zápasu. Pavoukem Roland Garros ale prošel zcela jednoznačně, v šesti zápasech včetně toho posledního s Novakem Djokovičem neztratil ani set a působil v lepší formě než Alcaraz. „Jannik tady zatím všechny úplně zničil,“ nezastírá dvaadvacetiletý Španěl.

Ve srovnání s ryšavým strojem z Tyrolska si temperamentní rodák z Murcie zatím v turnaji počínal méně přesvědčivě. Ve čtyřech ze šesti utkání nechal po setu, v semifinále se hodně trápil s Italem Lorenzem Musettim. Věčně pozitivního Španěla to neznepokojuje. „Zapomínáme, že někdy si set soupeř proti mně prostě sám vyhraje, protože začne předvádět skvělý tenis. Takhle to beru já. A navíc tady jsem na grandslamu, je pořád dost času se vždycky vrátit do zápasu. Vím, že jsem hodně mentálně silný a zvládám přepnout, začít hrát skvěle a nechybovat,“ vzkázal pochybovačům Alcaraz.

Do finále s o rok starším Sinnerem, s nímž má velmi dobrý vztah, si ponese velkou psychickou výhodu. V bilanci vzájemných zápasů vede 8:4. Ital má od startu sezony 2024 úctyhodnou bilanci 91:7, čtyři krachy z toho mu však připravil právě španělský sok. „Carlos mě dokáže zatlačit na samý limit a dělá mě lepším hráčem, protože se další zápas musím pokusit přijít s něčím novým. Hrát s ním je i není zábava, ale pokaždé je to speciální,“ pravil Sinner, jenž je na grandslamech neporažený už 20 utkání a útočí v nich na třetí titul za sebou.

Alcaraz je naopak nejlepším antukářem současnosti. Jeho nepředvídatelná hra plná variací a drop shotů se dokáže Sinnerovi zaříznout pod kůži. O Španělovi se říká, že je schopný lepších jednorázových výkonů než Ital. Ten naopak vyniká konzistencí své hry, díky čemuž je světovou jedničkou.

Bude fascinující sledovat, s čím přijdou v zatím největší den své rivality. Jisté je pouze jedno. Oba mají zatím stoprocentní bilanci v grandslamových finále, což už v neděli večer platit nebude. Pro někoho bude třináctý vzájemný duel nešťastný, druhého dostane do extáze.