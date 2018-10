Turnaj mistryň ještě nezná žádnou postupující, vyhrála i Stephensová

O den dříve se vyjasní v Bílé skupině, v které spolu budou hrát Češky Petry Kvitová a Karolína Plíšková, přičemž postoupit může jedna z nich, nebo žádná. O semifinále bojují i Ukrajinka Elina Svitolinová a obhájkyně titulu Caroline Wozniacká z Dánska.

Vítězka Wimbledonu Kerberová si v duelu s Ósakaovou jako první udržela servis a vedla 3:1. Za stavu 5:4 se Němka dostala ze stavu 0:40, odvrátila proti šampionce US Open pět brejkbolů a první set uzavřela. Ve druhém Kerberová prohrávala 0:2 a 1:3, přesto podávala za stavu 5:4 na výhru, ale radost musela odložit. Ósakaová se výrazně zlepšila a třemi hrami v řadě si vynutila třetí sadu.

V ní přišel rozhodující brejk nečekaně. Ósaková už vedla 40:15 a měla na raketě vítězný úder. Kerberová už výměnu vypouštěla, ale Japonka poslala míč přímo na ni a Němce se povedl lob. Kerberová game otočila a o svůj servis už nepřišla. Zápas vyhrála po další chybě Ósakaové za dvě a půl hodiny.

"Bylo to skvělý zápas a boj od prvního do posledního míče. Do semifinále to je ještě dlouhá cesta, ale mám výhru a ta se počítá," řekla Kerberová.

Také utkání Stephensové s Bertensovou se proměnilo v dvouapůlhodinovou bitvu. Američanka vyhrála tie-break první sady 7:4, ale ve druhém setu dominovala Nizozemka. Ta ještě na začátku třetího setu vedla 2:0, ale pak začala více chybovat (celkem měla 47 nevynucených chyb) a skvěle se pohybující Stephensová získala šest ze zbylých sedmi her.

V Červené skupině tak má nejlepší pozici právě Stephensonová se dvěma výhrami. Naopak letošní vítězka US Open Ósakaová ještě neuspěla.

Tabulka Červené skupiny