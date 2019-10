Turnaj mistryň 2019 | Kvitová - Bencicová 1:2, Češka padla i podruhé | iSport.cz

Česká tenistka Petra Kvitová prohrála i druhý zápas na Turnaji mistryň 2019. Se Švýcarkou Belindou Bencicovou sice dokázala zareagovat na první prohraný set a vynutila si rozhodující třetí sadu, nakonec ale stejně padla 3:6, 6:1 a 4:6. V prvním úterním duelu uspěla náhradnice Kiki Bertensová, která po boji porazila světovou jedničku Ashleigh Bartyovou 3:6, 6:3 a 6:4. Tu bude muset ve čtvrtek zdolat i Kvitová, pokud chce udržet šanci na postup. Do semifinále ale mohou proklouznout ještě všechny účastnice Červené skupiny.

Světová šestka Kvitová začala zápas suverénními gamy na servisu, ale ve druhé polovině úvodní sady vypadla z role a prohrála tři hry za sebou. Odešla na pauzu do šatny a do druhého setu vlétla ve velkém stylu. Proti najednou bezradné Bencicové se rychle dostala do vedení 4:0 a povolila jí jen jednu hru.

V rozhodující sadě byla ale Kvitová podobně jako v úvodním duelu s Naomi Ósakaovou nejistá na servisu. Na jejím kontě začaly přibývat dvojchyby a byť si dvakrát brejk hned dokázala vzít zpátky, znovu neudržela podání v deváté hře a to se jí stalo osudným. Bencicová utkání dopodávala a oplatila Kvitové nedávnou porážku z turnaje v Pekingu.

Náhradnice zamotala tabulku

Situaci v Červené skupině zamotala Bertensová, která dnes nahradila zraněnou Ósakaovou a překvapivě zdolala Bartyovou. Ještě v neděli přitom hrála finále "malého Turnaje mistryň" v Ču-chaji a po porážce s Běloruskou Arynou Sabalenkovou dorazila do Šen-čenu teprve v pondělí.

V úvodní sadě se sžívala s pomalým kurtem a třikrát ztratila servis, ale od stavu 3:6 a 2:3 získala osm her za sebou. Vyrovnala tak stav zápasu a v rozhodujícím setu odskočila na 4:0. Bartyová sice ještě snížila na 3:4, ale v desáté hře Bertensová zápas dotáhla do vítězného konce.

Po dvou kolech mají v Červené skupině po jedné výhře Bencicová, Bartyová a Bertensová. Ve čtvrtek bude hrát o postup i Kvitová, protože i jedno vítězství může na druhou příčku ve skupině stačit.