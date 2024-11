Siniaková si chválí turnaj na konci světa: odvrácený mečbol a první výhra

Američanka Taylor Townsendová nastoupila k zápasu po měsíční pauze a v úvodu to bylo hodně znát. Pár držela nad vodou Kateřina Siniaková, přesto favoritky utkání tahaly za kratší konec a první set ztratily 3:6.

Od druhé sady už začalo ubývat chyb a týmová chemie se postupně vracela. Zápas dospěl do supertiebreaku, kde česká tenistka vytáhla dva skvělé servisy a zajistila vedení 7:5.

Ukrajinsko-lotyšský pár dokázal srovnat na 8:8 a následně si vypracovat mečbol. Kičenoková pak měla jasnou šanci zápas ukončit, jenže bekhendový volej poslala těsně do autu – 9:9.

Následně si první mečbolovou šanci vypracoval česko-americký tým a naložil s ní daleko lépe. Siniaková vydržela dlouhou výměnu a Ukrajinka pak napálila míček do pásky.

Z Číny do Rijádu

Osmadvacetiletá Siniaková přijela do Saúdské Arábie ověnčena turnajovým titulem, na turnajích v Číně strávila více než měsíc. V Rijádu si pochvalovala luxusní zázemí turnaje.

„Po těch šesti týdnech je to nádhera, jsem hrozně moc ráda za každou změnu. Všechno je tady na jednom místě, tréninkové kurty, centr, jídlo. Já jsem spokojená, užívám si to tady a jsem ráda, že tady můžu být,“ líčila ještě před prvním zápasem v rozhovoru pro Český rozhlas.

Před startem Turnaje mistryň také vyrazila na pouštní výlet.

„Jela jsem na takové skály, oni tomu říkají Edge of the World. Jedete přes poušť a najednou je to jako konec světa – propast a jenom ty skály. Jsem moc ráda, že jsem to mohla zažít, protože přece jenom je tady jiná kultura a bylo by zajímavé vidět víc.“

Na další výlety však čas jen tak nebude. Siniaková s parťačkou mají zaděláno na postup ze skupiny.

V dalších dvou zápasech narazí na tchajwansko-belgický pár Sie Šu-wej, Elise Mertensová a americko-australskou dvojici Nicole Melicharová-Martinezová, Ellen Perezová.