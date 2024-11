Outsiderka s trumfy. Zajistí Krejčíková na Turnaji mistryň další senzaci?

Nové pravidlo WTA pomohlo Barboře Krejčíkové k tomu, že může coby 13. hráčka světového žebříčku poměřit síly s absolutní elitou. Letenku na nablýskaný podnik v Arábii si zajistila triumfem ve Wimbledonu, stačilo se pak udržet do dvacátého místa. „Má letos vítězství na grandslamu, takže je zcela zaslouženě v Rijádu,“ říká Klára Koukalová, expertka stanice CANAL + Sport.

Jak dokáže udeřit blesk BK, už tenisový svět zažil v roce 2021, kdy Češka zvítězila v grandslamové Paříži. Pro tuto sezonu si připravila snad ještě větší pecku: do startu Wimbledonu vyhrála za šest měsíců jen 7 zápasů – na londýnské trávě pak zvládla stejný počet během náročných dvou týdnů a pozvedla slavnou trofej. Tak se plní tenisový sen! „Musí se s ní počítat, i když aktuálně nemá nejlepší formu. Do Wimbledonu nepřijela v roli favoritky, ale s ledovým klidem si dokráčela pro titul. Má hlavu šampionky,“ upozorňuje Koukalová.

Česká hráčka si v All England Clubu poradila i se dvěma účastnicemi Purpurové skupiny v Rijádu – v semifinále s Jelenou Rybakinovou a ve finále s Jasmine Paoliniovou. Pokud by došlo na další vzájemné souboje, bude to až v závěrečné fázi turnaje. Nejprve ji čeká v Oranžové skupině světová dvojka z Polska Iga Šwiateková, následuje americký dvojboj (Coco Gauffová a Jessica Pegulaová). Do semifinále postoupí dvě nejlepší.

V čem je podle Koukalové česká tenistka nejvíc nebezpečná? „Každý o ní ví, že umí hlavu zapnout ve chvíli, kdy nejvíc potřebuje. Pokud se povede první či druhý zápas, může si klidně dojít pro titul i přesto, že se jí v aktuální fázi třeba tolik nedařilo,“ dodává bývalá profesionálka.

Krejčíkové se od Wimbledonu skutečně hrubě nedařilo. Pokud nepočítáme olympijské hry, na okruhu WTA vyhrála jen dva zápasy, což vzbudilo rozpaky i mezi širokou veřejností. „Jak mohla Krejčíková vyhrát Wimbledon?“ zveřejnil na síti X provokativní dotaz účet mapující ženskou tenisovou scénu. K překvapení všech zareagovala samotná šampionka. „Vyhrála jsem sedm zápasů v řadě. Tak jsem ho vyhrála.“

Uznejte, že tohle je brilantní reakce.

Krejčíková si po příletu do Rijádu zatrénovala i s Lucií Šafářovou a zdá se, že zdravotní komplikace, kvůli kterým vzdala poslední zápas (18. října), jsou pryč. Tenistky přivítalo mnohem luxusnější zázemí než před rokem, kdy se ráj v letovisku Cancún proměnil ve zlý mexický sen. Problémy s křivým kurtem a špatným počasím nehrozí, organizátoři vsadili na jistotu v halových podmínkách.

Na druhou stranu, rozhodnutí o přiřazení WTA Finals do Rijádu kritizovaly legendy Martina Navrátilová s Chris Evertovou, poukázaly na porušování lidských práv či diskriminaci žen a homosexuálů v muslimské zemi. Přes všechny kontroverze našel vrchol ženské tenisové sezony už čtrnácté hostitelské město.

Krejčíková ve vínových šatech zapózovala na společné fotografii. Češku umístili (společně s Jelenou Rybakinovou) oproti top favoritkám trochu do pozadí. Přesně taková je její výchozí pozice. Zajistí si znovu VIP místo v první řadě?

Víkendový program Turnaje mistryň dvouhry

Sobota

16.00: Sabalenková-Čeng Čchin-wen

17.30: Paoliniová-Rybakinová

Neděle

13.30: Šwiateková-KREJČÍKOVÁ

16.00: Gauffová-Pegulaová

Přímé přenosy na CANAL + Sport 2

Siniaková zkusí navázat na Londýn

Wimbledonské šampionky znovu v akci, Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou to společně rozbalí v Rijádu. Česko-americká dvojice, která bude plnit roli nasazených osmiček, se v Zelené skupině poměří s jedničkami Ljudmylou Kičenokovou a Jelenou Ostapenkovou, tchajwansko-belgickým párem Sie Šu-wej, Elise Mertensová a americko-australskou dvojicí Nicole Melicharová-Martinezová, Ellen Perezová. Rodačka z Hradce Králové prokazuje stabilní formu, s nynější parťačkou od triumfu na trávě hrála ještě čtyři turnaje – na US Open z toho bylo semifinále.

Kdo startuje na Turnaji mistryň 2024 v Rijádu

Purpurová skupina

Aryna Sabalenková (1-Běl.)

Věk: 26

Výška: 182 cm

Letošní bilance na WTA: 54:12

Letošní tituly: 4

Letošní prize money: 8,7 mil. USD

Počet startů na Turnaji mistryň: 4

Nejlépe na Turnaji mistryň: finále 2022

Vítězka letošního Australian Open a US Open, tedy dvou top akcí hraných na tvrdém povrchu. Od poloviny srpna prohrála jediný zápas – čtvrtfinále v Pekingu s Karolínou Muchovou. Jaký chcete další argument pro to, že tahle ranařka a první hráčka světa je hlavní favoritkou?

Jasmine Paoliniová (4-It.)

Věk: 28

Výška: 163 cm

Letošní bilance na WTA: 37:17

Letošní tituly: 1

Letošní prize money: 5,0 mil. USD

Počet startů na Turnaji mistryň: 1

Nejlépe na Turnaji mistryň: -

Překvapení sezony? No jasně! Nevysoká Italka ze zapadlého městečka v Toskánsku. Na Turnaji mistryň sice nikdy nestartovala, velké scény se však nebojí. Soupeřkám nenechá jediný bod zadarmo, o čemž se přesvědčila i Barbora Krejčíková ve finále Wimbledonu.

Jelena Rybakinová (5-Kaz.)

Věk: 25

Výška: 184 cm

Letošní bilance na WTA: 41:9

Letošní tituly: 3

Letošní prize money: 3,1 mil. USD

Počet startů na Turnaji mistryň: 2

Nejlépe na Turnaji mistryň: skupina 2023

Pokud ji zrovna nic extrémně netrápilo, byla v sezoně těžko k zastavení. Dokázala vyhrát tři trofeje. Jenže před US Open se rozešla s koučem Stefanem Vukovem, jenž měl hráčku psychicky týrat. Z newyorského grandslamu odstoupila a od té doby nehrála. Teď je konečně zpět!

Čeng Čchin-wen (7-Čína)

Věk: 22

Výška: 178 cm

Letošní bilance na WTA: 41:16

Letošní tituly: 2

Letošní prize money: 3,3 mil. USD

Počet startů na Turnaji mistryň: 1

Nejlépe na Turnaji mistryň: -

Je v podobné ráži jako Sabalenková. Právě s Běloruskou se utkala na začátku roku ve finále v Melbourne. Pokud by Číňanka, která má základnu v Barceloně, dokázala zkrotit nervy a ustát premiéru na WTA Finals, tohle obsazení by se klidně mohlo zopakovat i v Rijádu.

Oranžová skupina

Iga Šwiateková (2-Pol.)

Věk: 23

Výška: 176 cm

Letošní bilance na WTA: 54:7

Letošní tituly: 5

Letošní prize money: 7,5 mil. USD

Počet startů na Turnaji mistryň: 4

Nejlépe na Turnaji mistryň: vítězka 2023

První soupeřka Barbory Krejčíkové v Rijádu nehrála od vypadnutí ve čtvrtfinále US Open, nedávno přišla o post světové jedničky. Přesto se počítá s tím, že se obhájkyně titulu skvěle připravila. Letošní šampionce Roland Garros a medailistce z Her se kolena nerozklepou.

Coco Gauffová (3-USA)

Věk: 20

Výška: 175 cm

Letošní bilance na WTA: 48:15

Letošní tituly: 2

Letošní prize money: 4,5 mil. USD

Počet startů na Turnaji mistryň: 3

Nejlépe na Turnaji mistryň: semifinále 2023

Na tvrdém povrchu je extrémně silná, což potvrdila při zisku titulu v Pekingu. „Nakopala mi zadek,“ přiznala tehdy poražená Karolína Muchová. Poslední souboj ve Wuhanu s Arynou Sabalenkovou však měla rodačka z Atlanty jako den a noc (6:1, 4:6, 4:6).

Jessica Pegulaová (6-USA)

Věk: 30

Výška: 170 cm

Letošní bilance na WTA: 38:13

Letošní tituly: 2

Letošní prize money:3,9 mil. USD

Počet startů na Turnaji mistryň: 3

Nejlépe na Turnaji mistryň: finále 2023

Finalistka letošního US Open na rychlém povrchu skvěle umí. Stejně tak na významných akcích – loni v Cancúnu smetla Rybakinovou, Sabelenkovou i v semifinále Gauffovou 6:2, 6:1! Jenže poté v souboji o titul uhrála s Polkou Šwiatekovou jediný game.

Barbora Krejčíková (13-ČR)

Věk: 28

Výška:178 cm

Letošní bilance na WTA: 16:13

Letošní tituly: 1

Letošní prize money: 3,7 mil. USD

Počet startů na Turnaji mistryň: 2

Nejlépe na Turnaji mistryň: skupina 2021

Jak si v sezoně vedla na menších turnajích? Tyhle výsledky raději nehledejte... Jenže zkušená Češka už ví, kdy se vyplatí zabrat. Ve Wimbledonu přidala druhý grandslamový titul kariéry a prakticky si tak zajistila vstupenku do Rijádu. Pokud ji nezradí zdraví, znovu ukáže zbraně.