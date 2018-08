Kdo je senzace Muchová? Má fotbalové geny, radši sleduje mužský tenis

PŘÍMO Z NEW YORKU | Svět poznává novou Karolínu z Česka. Mučová, tak na tenisovém US Open vyvolávají Karolínu Muchovou, grandslamovou debutantku, která se ocitla v říši divů. A rychle si dělá jméno. Pochod dvaadvacetileté slečny New Yorkem dospěl přes kvalifikaci až do 3. kola. Naprosto senzačně po strhujícím nočním triumfu nad wimbledonskou šampionkou Garbiňe Muguruzaovou 3:6, 6:4, 6:4. Tahle šikovná hráčka s fotbalovými geny nemusí být jen hrdinkou jedné noci.