Djokovič vyhrál US Open. Smetl Del Potra a má 14. grandslamový titul

Letos i vítěz Wimbledonu Djokovič si dokráčel ve Flushing Meadows pro trofej také v letech 2011 a 2015. Více grandslamových vavřínů než on mají jen rekordman Švýcar Roger Federer (20) a současný první hráč světa Španěl Rafael Nadal (17).

Přehled nejúspěšnějších tenistů podle počtu titulů z dvouhry na grandslamových turnajích:

jméno Země Australian Open French Open Wimbledon US Open Celkem Roger Federer Švýcarsko 6 1 8 5 20 Rafael Nadal Španělsko 1 11 2 3 17 Pete Sampras USA 2 - 7 5 14 Novak Djokovič Srbsko 6 1 4 3 14 Roy Emerson Austrálie 6 2 2 2 12 Rod Laver Austrálie 3 2 4 2 11 Björn Borg Švédsko - 6 5 - 11 Bill Tilden USA - - 3 7 10

Kvůli dešti se finále hrálo pod zataženou střechou a Djokovič tradičně předvedl vynikající return a obranu. K zisku prvního setu mu stačil brejk z osmé hry. Ve druhé sadě neudržel vedení 3:1 a za stavu 3:4 potřeboval dlouhých dvacet minut, aby nepřišel znovu o podání, během kterého odvrátil tři brejkboly Del Potra.

V tie-breaku druhé sady Djokovič otočil z 1:3 na 7:4 a do třetího setu vstupoval s klidem. Dál dokázal čelit dělovému forhendu Argentince, vítěze US Open z před devíti let, a mnohdy vrátil zdánlivě nechytatelné míče. Jako ve druhé sadě sice ztratil náskok 3:1, ale tentokrát přidal další brejk v osmé hře a utkání vzápětí ukončil.

Jednatřicetiletý Djokovič za triumf vydělal 3,8 milionu dolarů (84 milionů korun). V žebříčku se posune na třetí místo a bude nejvýše od loňského května.

Bartyová se na pátý pokus dočkala ve čtyřhře

Žneskou čtyřhru vyhrály Ashleigh Bartyová z Austrálie a Američanka CoCo Vandewegheová. Ve finále odvrátily tři mečboly a druhý nasazený maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová porazily 3:6, 7:6, 7:6. Pro obě to byl první grandslamový triumf.

Opojnou radost z něj měla především dvaadvacetiletá Bartyová, která hrála deblové finále na grandslamu už čtyřikrát. S krajankou Casey Dellacquaovou ale ani jednou neuspěla.

Také s Vandewegheovou se v New Yorku v druhém setu ocitly na pokraji porážky, ale za stavu 4:5 oba mečboly odvrátily, tie-break ovládly poměrem 7:2 a v další zkrácené hře pak zápas rozhodly. Jejich soupeřky přitom za stavu 6:5 měly další mečbol, ale pak ztratily tři výměny za sebou a dvouapůlhodinové finále prohrály.

Babosová s Mladenovicovou mohly po letošním Australian Open získat druhý společný grandslamový titul. Mladenovicová vyhrála čtyřhru i na Roland Garros 2016, před domácím publikem tehdy triumfovala s krajankou Caroline Garciaovou.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - finále:

Djokovič (6-Srb.).- Del Potro (3-Arg.) 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Ženy:

Čtyřhra - finále:

Bartyová, Vandewegheová (13-Austr./USA) - Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6).

Junioři:

Dvouhra - finále:

Seyboth Wild (6-Braz.) - Musetti (It.) 6:1, 2:6, 6:2.

Čtyřhra - finále:

Andrejev, Matusevich (Bulh./Brit.) - Nava, Nefve (USA) 6:4, 2:6, 10:8.

Juniorky:

Dvouhra - finále:

Wang Si-jü (3-Čína) - Burelová (11-Fr.) 7:6 (7:4), 6:2.

Čtyřhra - finále:

Gauffová, McNallyová (1-USA) - Baptisteová, Hewittová (USA) 6:3, 6:2.