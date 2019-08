Muchovou čeká Serena: Nebojím se. Můj sparing má podobnou ránu | iSport.cz

Po roce dostane Muchová znovu šanci zazářit v New Yorku proti renomované sokyni. Loni si tu odbyla coby kvalifikantka z 202. příčky WTA Tour grandslamovou premiéru, při níž srazila Garbině Muguruzaovou a zastavila se až ve třetím kole. Upoutala svým nápaditým tenisem a všeumělstvím. Letos se vrátila jako světové číslo 44 a čerstvá čtvrtfinalistka Wimbledonu. „Od té doby jsem hlavně sebevědomější,“ posuzovala třiadvacetiletá slečna ze Štavnice, jaká proměna se s ní stala.

Od loňského srpna jste na grandslamech narazila na Muguruzaovou, Bartyovou, dvakrát na Plíškovou, Svitolinovou. Jaká je to škola?

„Člověk získá spoustu zkušeností. Postupně se zlepšuju. Loňský postup do třetího kola mi dal sebedůvěru, na které dál stavím. Zjistila jsem, že můžu čelit nejlepším tenistkám. Myslím, že jsem jiná hráčka než loni touhle dobou.“

Co pro vás znamená, že se v pátek utkáte se Serenou Williamsovou na Ashe Stadium?

„Bude to paráda. Chtěla jsem dneska vyhrát, abych si zasloužila tuhle šanci. Párkrát jsem se během zápasu podívala směrem k Ashovi. A říkala jsem si, že bych tam chtěla hrát. To mi možná i trošku pomohlo.“

Co dělat proti tomu, aby vás ta síla okamžiku neohromila? Půjdete na obrovský centrkurt, navíc proti takové hvězdě...

„Loni jsem se na Ashovi byla podívat, když jsem hrála kvalifikaci. Tehdy jsem říkala, že bych tam ani nevlezla, jak je velký. Bude důležité se na to připravit, snad nás na něm nechají rozehrát. Bude to hodně silný moment, s nímž se nějak poperu.“

Půjde o ještě větší okamžik než osmifinále Wimbledonu s Karolínou Plíškovou?

„Hrát proti Sereně v Americe, to je asi nejvíc, co v tenise jde.“

A tribuny nebudou na vaší straně. Jak podobné zápasy zvládáte?

„Celkem dobře, dokážu na kurtu vypnout. Nemívám s tím moc problémy, častokrát mě to i hodně povzbudí.“

Nebudí zápas proti takové šampionce v člověku obavu, aby nepřišel debakl?

„Z něj obavy nemám, půjdu na kurt vyhrát.“

Jak se připravit na rány z rakety Američanky?

„Můj sparing Míra Herzán bude mít asi podobnou ránu jako ona. Možná je to v tomhle ohledu lepší. I když vůbec netuším, co na mě poletí na kurtu.“

Co jste zatím v New Yorku stihla kromě tenisových povinností?

„Chodím na kafe, do restaurací na večeře. Minulý týden jsem byla na koncertu Shawna Mendese v Brooklynu, abych se odreagovala.“

Potkala jste se tu zase s herečkou a spisovatelkou Rebel Wilsonovou, s níž jste loni v New Yorku seznámila?

„Ano, předevčírem jsme spolu byly na obědě. Ona je fajn, má ráda tenis.“

Pozvete ji zase do své lóže na páteční šlágr se Serenou?

„Ano, určitě.“