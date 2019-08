US Open: Muchová vyhrála a vyzve Serenu. Kvitová i Kristýna Plíšková vypadly | iSport.cz

Kvitová letos na US Open neobhajuje velký počet bodů, loni došla do třetího kola • AP/ Kevin Hagen

Velmi krátké bylo působení Barbory Strýcové na letošním US Open • Profimedia

Kvitová na US Open dokráčela nejdále v letech 2015 a 2017. S turnajem se loučila ve čtvrfinále • AP/ Kevin Hagen

Karolína Muchová je ve třetím kole US Open • ČTK/AP

Tenistka Petra Kvitová vypadla z grandslamového US Open ve druhém kole, což je v New Yorku její nejhorší výsledek po osmi letech. Šestá nasazená hráčka dnes podlehla Němce Andree Petkovicové dvakrát 4:6. Karolína Muchová naopak postoupila stejně jako vloni při své premiéře do 3. kola. Sie Šu-wej z Tchaj-wanu zdolala 6:1, 4:6, 7:6 a čeká ji Serena Williamsová. Vypadla i Kristýna Plíšková.