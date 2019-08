Když fandění leze tenistům na nervy. Bojuj! To Strýcová nesnáší | iSport.cz

Čerstvou zkušenost udělala minulý týden v Bronxu Karolína Muchová. Dobře rozehraný čtvrtfinálový duel na newyorském předměstí s Magdou Linnetaovou jí utekl i s přispěním tribun. „V druhém setu mě nějaký blázen začal hrozně hlasitě podporovat. Najednou jsem ztratila servis, asi mě to i trošku rozhodilo. Pořadatelé ho na třetí set následně vyvedli z areálu, ale v něm už jsem se nechytila. Bylo to od něj dost nesportovní,“ povzdechla si Muchová.

Česká mladice teprve sbírá zkušenosti, učí se, jak se o sebe postarat a nenechat se rozhodit. Tenistka si může stěžovat sudí na umpiru a žádat o zásah. Anebo zasáhnout sama. Tak jako Karolína Plíšková, kterou se jal v úvodním kole, při kterém se trápila v derby s krajankou Terezou Martincovou, koučovat z tribuny jiný expert. Probuď se! Hraješ hrozně, začni něco předvádět! Když ho dáma od rány nakonec okřikla, nadobro zmlkl.

„Tohle se mi ještě nestalo a je to dost divný. Když nemáte pořádně hlavu zavřenou ve svém tunelu, začnete takový pokřiky vnímat. A to je problém,“ připustilo Plíškové dvojče Kristýna.

Sama je prý citlivá, stejně jako třeba Andy Murray, na přílišné povzbuzování ze svého boxu. „Když třeba trenér mluví moc, tak mu občas taky něco pošlu do boxu. To je asi normální,“ usmála se. „Jinak mám ale samozřejmě ráda, když mě lidi povzbudí.“

Interakce s fanoušky nemusí být vždy smrtelně vážná. Letos v Miami se pustil Nick Kyrgios do přátelské hádky s chlapíkem, jenž ho rušil během utkání. „Dostal jsi lístek zadarmo? Proč na mě koukáš v neděli večer, to nemáš nic jinýho na práci? Kde máš holku, kámo?“ houkl Australan a vysvětlil, čím ho příznivec poňoukal. „Pokřikoval na mě, že mám blbý sestřih. A víte co? Měl pravdu. U holiče už jsem nějaký čas nebyl.“

I Barbora Strýcová uznává, že ji některé hlášky z tribun dokážou pobavit. „Někdy mě rozesmějí. Ne třeba nahlas, ale v duchu se jim pousměju. Lidi to myslí hezky, třeba na turnaji v Praze někdo křičel: Začni trošku jezdit! To mě pobavilo.“ Co naopak maličká bojovnice z duše nesnáší, jsou výkřiky bojuj. „Ty fakt nesnáším. Co jinýho asi celou dobu dělám? Tohle se přitom děje docela často a je to hrozně nepříjemné. Oni mají vsazeno, přijdou se podívat, nedokážou ovládnout emoce a drze křičí: Začni se snažit, začni bojovat!“

Hříchem první kategorie pak je, když příznivec během výměny zakřičí aut. Tak jak se ve Wimbledonu 2003 stalo domácímu Gregu Rusedskému v zápase s Andym Roddickem. Hlavní sudí odmítl opakovat míček a Rusedského chytl amok. „Nemůžu dělat nic, když tenhle zápas budou řídit posraný diváci. Kurva absurdní. Tohle je kurva absurdní. Nějaká děvka v hledišti rozhodne celej zápas. To jsou fakt sračky,“ soptil v jednom z nejvulgárnějších výstupů tenisových dějin.