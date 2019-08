US Open: Muchová nestačila na Serenu, Plíšková je po boji v osmifinále | iSport.cz

Na osmifinále US Open se Karolína Plíšková pořádně nadřela • Reuters

Tenistka Karolína Muchová senzaci ve třetím kole US Open senzaci nezpůsobila. Na centrálním dvorci v New Yorku prohrála se Serenou Williamsovou 3:6 a 2:6. Postup do osmifinále si naopak zajistila turnajová trojka Karolína Plíšková, která se s Ons Džabúrovou z Tunisu a vlastním podáním trápila přes dvě hodiny, až nakonec vyhrála 6:1, 4:6 a 6:4. Vyhrál i Roger Federer.