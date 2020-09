Aktivistka Ósakaová. Na roušce měla jméno oběti, zásobu má do finále

Šampionka z roku 2018 Naomi Ósakaová zahájila cestu grandslamovým US Open v černé roušce se jménem Afroameričanky Breonny Taylorové, kterou v březnu zabili policisté při razii v jejím bytě. Na turnaj ve Flushing Meadows si japonská tenistka připravila sedm variant roušek, jejichž prostřednictvím chce podpořit boj proti rasové nespravedlnosti a policejní brutalitě. Právě tolik utkání by odehrála, pokud by došla až do finále.