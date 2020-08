NHL řeší atak hvězdy a podivína Flyers. Ostuda! Snad se nedívaly děti

"Celé play off je naší velkou oporou, chytá skvěle. Dnes tam byly dva góly, které ho jistě mrzí, ale dál v něj máme plnou důvěru. Příští zápas bude zase stoprocentně připraven, to mi věřte," řekl na adresu Cartera Harta kouč Flyers Alain Vigneault. • Profimedia.cz

Brendan Gallagher v euforii. Až 37. střela z jeho hokejky si v průběhu letošního play off našla cestu do sítě.

Bez sedmi vteřin na 123 minut zamkl Carter Hart svou klec. Fenomenální mladík ctící řadu zvláštních rituálů udržel proti Montrealu čisté konto v zápasech číslo tři i čtyři, premiérové play off v NHL zvládá ve 22 letech neskutečně. Není se co divit, že ho spoluhráči bedlivě střeží. Vlnu nevole v nočním pátém utkání (3:5) vyvolala plácnutí po masce, kterým Harta počastoval Nick Suzuki. Na sociálních sítích se okamžitě rozproudilo pranýřování autora vítězné trefy. Právem? Nebo jde o přehnanou reakci? Philadelphia vede v série 3:2 a postup do druhého kola Stanley Cupu bude moci stvrdit v pátek.

K incidentu došlo při vedení Flyers 2:1. Hartovu neprůstřelnost sice odčaroval už ve 3. minutě Joel Armia, po první pauze ale Jakub Voráček potrestal dvěma góly úlet Jesperiho Kotkaniemiho. Finská trojka draftu z roku 2018 byla za naražení na mantinel vyloučena na pět minut a do konce zápasu, český forvard (v utkání 2+1) si upevnil pozici nejproduktivnějšího hráče Philadelphie v nadstavbě.

12 vteřin po polovině utkání Harta zaskočil střelou od mantinelu opět Armia a projíždějící Suzuki 22letého rodáka z edmontonského předměstí Sherwood Park plácl rukavicí po hlavě. „Nad ničím jsem nepřemýšlel, měl jsem prostě radost z gólu. Když jsem ale viděl opakovačku, došlo mi, že jsem si to měl odpustit. Rozhodně nešlo o úmysl, prostě to byla spontánní reakce,“ hájil se Suzuki, který devět minut před koncem vstřelil vítěznou branku na 4:3.

That lil head tap on Carter Hart from Nick Suzuki after the Habs score though. 😶#NHLonSN pic.twitter.com/GGzqrWfObJ — Sportsnet (@Sportsnet) August 20, 2020

Harta, svého spoluhráče ze zlatého juniorského šampionátu z roku 2018, obelstil forhendovou kličkou a zasunutím puku do prázdné branky.

Emoce v play off pracují na maximum, fyzická i psychická únava se kupí. Tolik polehčující okolnosti. Podobně smířlivě ale na incident nenahlíží bývalý ikonický brankář a v současné době televizní expert Kelly Hrudey.

„Je to pro mě obrovské zklamání, jednoznačně měly následovat dvě minut za nesportovní chování. Od Suzukiho to bylo ostudné a nezodpovědné chování. Doufám, že už nebudu svědkem něčeho takového, snad se nedívaly děti. Suzuki je lepší hráč a člověk, než aby se takto choval. Takové gesto, kterým se vysmíváte soupeři, nepatří do žádného sportu, ne jen do hokeje,“ zlobil se v televizní debatě vítěz Kanadského poháru a majitel 677 utkání v NHL, který v nejlepší lize světa působil patnáct let (Islanders, Kings, San Jose).

Kelly Hrudey on Nick Suzuki’s head pat on Carter Hart after they scored.



Chill out... 🤦🏼‍♂️ #GoHabsGo #AnytimeAnywhere pic.twitter.com/uT1PKNELu4 — NHL Watcher (@NHL_Watcher) August 20, 2020

Hart, který od deseti let spolupracuje se špičkovým kanadským sportovním psychologem, jeho vzorem je současný rival Carey Price, čtyři roky snídá stejné jídlo a z ledu musí chodit jako poslední, ztratil na klidu, čehož využil o 78 vteřin později Brendan Gallagher. Při přesilové hře mu nadýchanou žabičku poslal Suzuki a Gallagher ji plácl do sítě.

28letý majitel zlaté placky z MS tak ukončil hrůznou sérii bez vstřelené branky v play off, která se táhla od roku 2017, a zahrnovala i prvních osm utkání letošní nadstavby. Cestu do sítě si našel až 37. puk vystřelený z jeho hokejky, žádný jiný hráč v probíhajícím play off nevygeneroval více střel (druzí jsou Nazem Kadri a Nathan MacKinnon z Colorada se 33 střeleckými pokusy). V minulém utkání byla stálice Montrealu dokonce za matný výkon posazena v průběhu duelu.

„Byl hodně dole, je skvělé, že tu tíhu ze svých zad setřásl,“ radoval se Suzuki. „Má ze všech hráčů, se kterými jsem kdy hrál, největší srdce. Víme přesně, co v něm máme,“ dodal autor 26 zákroků Price.

Ale zpět k Hartovi. Může se na něm nevydařené utkání a čtyři inkasované branky (87.5% úspěšnost zákroků) podepsat? „Celé play off je naší velkou oporou, chytá skvěle. Dnes tam byly dva góly, které ho jistě mrzí, ale dál v něj máme plnou důvěru. Příští zápas bude zase stoprocentně připraven, to mi věřte,“ uklidnil fanoušky Flyers kouč Alain Vigneault.

Nick Suzuki scored the winner 22 seconds after Philadelphia pulled even as the @CanadiensMTL forced Game 6 in their First Round series. #NHLStats #StanleyCup pic.twitter.com/59WZtw90By — NHL Public Relations (@PR_NHL) August 20, 2020

Sám Hart, dvojnásobný nejlepší gólman WHL a majitel zlata a stříbra z juniorského šampionátu, s novináři po duelu nehovořil. Odpočíval na pokoji, zatímco si mediální povinnosti plnili jiní. Ostatně před zápasy toho prý moc nenaspí, trpí na nervozitu, jak přiznal v Praze v O2 Areně po zahajujícím utkání ročníku proti Chicagu (4:3).

„Minulou sezonu to ale bylo desetkrát horší, byl jsem schopný před zápasem neprospat noc. Už jsem se trochu uklidnil, taky na tom pracuju celý život, abych byl vyrovnaný,“ řekl zkraje října novinářům.

Šesté utkání série je na programu v noci z pátku na sobotu. „Celý tým hrál skvěle. Nepomohla nám žádná kouzla. Jen jsme do každého střídání dali všechno a zaměřili jsme se na to, abychom hráli jednoduše a hodně stříleli,“ vysvětlil Armia vzedmutí Montrealu, nejlepší hráč utkání, který v minulých dvou zápasech neskóroval.

„Dvakrát jsme rychle po našem gólu inkasovali a to nás absolutně srazilo,“ přidal své hodnocení utkání Voráček. „Mohli jsme to ukončit, nestalo se, takový je hokej. Musíme se dobře připravit na další utkání, pořád máme dva matchbally.“

