Srazila Venus, složila song. Možná udělám celé album, směje se Muchová

US Open a Karolína Muchová, tahle dvě slova se rýmují. Před dvěma lety v New Yorku ohlásila rodačka z Olomouce svůj vstup na velkou scénu triumfem nad Garbině Muguruzaovou a postupem do 3. kola. Loni tenhle výsledek zopakovala. A letos? Už coby favoritka zvládla úvodní zápas, v němž přemohla čtyřicetiletou legendu Venus Williamsovou 6:3, 7:5. Slečna mnoha dovedností v tenisové bublině nezahálí, dokonce o tomhle nevšedním zážitku složila píseň.

V duelu proti chybující Venus jste měla od začátku navrch. Jak byste ho popsala?

„Začala jsem docela dobře, dařilo se mi returnovat její servis. Nejtěžší bylo si zvyknout na rychlost, protože do toho pálí fakt hodně. Zároveň to bylo takové bez rytmu. Dala jeden winner, nedotkla jsem se balonu, potom třikrát zkazila. První set jsem odehrála dobře, pak to šlo trošku dolů s mým soustředěním. Držela jsem se ale blízko a nakonec se mi to podařilo otočit.“

Nastoupila jste k večernímu zápasu na prázdném Ashově stadionu. Ten by za normální okolností byl na straně americké hvězdy. Nepomohlo vám nakonec, že se hrálo bez lidí?

„Těžko hodnotit. Diváci by asi nebyli na mojí straně, ale na druhou stranu lidi dělají atmosféru. Ona by se možná víc vyhecovala, ale mě to taky pomáhá. Těžko tohle hodnotit. Je to stejné pro každého a musíme si na to zvyknout.“

V hledišti povzbuzovala Venus její sestra Serena. Všimla jste si?

„Viděla jsem, že se kouká. Ale ani mě nestrašila. Snažila jsem se soustředit na tenis a držet se ve své bublině.“

Pořadatelé vás po utkání spojili s vaší kamarádkou a možná nejslavnějším fanouškem, americkou herečkou Rebel Wilsonovou. Bylo to překvapení?

„Ona se koukala na zápas, to jsem věděla. Že ji spojí, to bylo hezký. Snaží se to udělat zajímavější. Bylo příjemné zpestření, že jsme se mohly pozdravit a virtuálně si zamávat.“

V newyorské bublině jste se na sebe upozornila i písní, kterou jste o ní složila a dala na sociální sítě. Jak ten nápad vznikl?

„Občas se tady nudíme mezi tréninky. Agentka přiletěla a přivezla mi kytaru. Říkaly jsme ze srandy, že uděláme nějaký text. Jezdíme v autobusu dvě hodiny tam a zpátky na tenis a nemáme co dělat. Tak jsem napsala text, pak jsme to zkusili ze srandy nahrát a z hecu jsme to dali ven.“

Pokud vydržíte v turnaji dlouho, možná to vydá na celé album, ne?

„To je fakt. Jestli tady bude zápasů víc, tak z toho možná album bude. (smích). Ale ne, to je jenom sranda, určitě ne. Ne že bych po večerech skládala písničky. Zatím se držím tenisu.“