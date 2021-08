České US Open: pět es proti světu! Jsou mezi favoritkami, kam míří Kvitová?

České tenistky, které mohou uspět na americkém grandslamu na US Open • FOTO: Koláž iSport.cz Titul z Paříže, finále při Wimbledonu, semifinále v Melbourne. Navrch olympijské zlato a stříbro. Sezona 2021 už teď aspiruje na nejúspěšnější rok českého ženského tenisu v historii. A to je za rohem finále Billie Jean King Cupu na domácí půdě i poslední grandslam roku US Open. Tens tartuje již v pondělí v New Yorku a armáda českých dam snad ještě nebyla silnější. Čítá pět legitimních aspirantek na titul, to nemůže říct žádná jiná země.

Vondroušová: olympijské stříbro jako vzpruha Do olympijského Tokia letěla s pocitem nezvaného hosta, jelikož využila chráněný žebříček a vystrnadila z české nominace Muchovou. Vracela se jako hrdinka s nečekanou stříbrnou medailí, svým největším úspěchem od finále Roland Garros 2019. Po olympiádě si dala pauzu, na dovolené se zasnoubila s přítelem Štěpánem. Úspěch v Tokiu nebyl za body, a tak Vondroušová spočívá až na 40. místě pořadí WTA. Tenisově pod koučem Janem Mertlem, jenž ji vede od jara, ale ožila. Hraje ostřeji, dává úderům větší délku. Je lehké zapomenout, že ve 22 letech je stále mladicí a v žebříčku před ní figurují jen tři mladší hráčky. Tahle tenistka stále teprve odkrývá své limity a všechno má ještě před sebou.

Krejčíková: premiéra v roli devítky Až se bude volit český sportovec roku, Barbora Krejčíková by neměla prohrát. Dva tituly z Roland Garros, zlatá olympijská medaile z deblu – to jsou odznaky jejího báječného příběhu o tom, jak se během pár měsíců zrodila hvězda. Důkaz o raketovém vzestupu přináší i US Open. Pětkrát se do dvouhry ve Flushing Meadows pokoušela projít z kvalifikace, ani jednou neuspěla. Teď ji čeká premiéra. V roli osmé nasazené a jedné ze spolufavoritek turnaje! To je kuriozita. V žebříčku letos získaných bodů je vítězka celkem tří turnajů druhá za světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. Pokud letos bude nějaký Turnaj mistryň, což není dva měsíce před soumrakem sezony jisté, neměl by ji minout ani v singlu, ani v deblu. Na olympiádě i při posledním turnaji v Cincinnati si obojživelnice Krejčíková stěžovala na krutý program, jenž ji zanechal zcela vyčerpanou. Na grandslamu má však den pauzu mezi zápasy, hra na betonu jí není vůbec cizí, jak ukázala březnovým pochodem z kvalifikace až do finále obří akce v Dubaji. Tenistku, jež má letos skvostnou bilanci 39:12, proti sobě nechce žádná soupeřka mít.

KP: od ledu do žhavé formy Karolína Plíšková nemá ráda extrémy. Jméno si udělala tím, že drží lajnu, hraje vyrovnaně. I díky tomu byla v sezoně 2017 osm týdnů světovou jedničkou. Tenhle rok však v jejím podání extrémní je. Šest měsíců se výsledkově pachtila, na 12 turnajích vyhrála 15 zápasů. Skóre výher však stihla za poslední dva měsíce a čtyři turnaje zdvojnásobit. Po světové jedničce Ashleigh Bartyové neměl nikdo během léta lepší výsledky než ona. I díky tomu se bleskově vrátila ze třinácté příčky před pochodem do wimbledonského finále na současnou čtvrtou pozici. Po olympiádě trénovala na Bahamách, do týmu místo kondičního Azuze Simčiče přivedla na přání trenéra Saschi Bajina jiného Chorvata Marina Bašiče, jenž má místo síly dávat důraz na výbušnost a rychlost. Letos má na kontě tři velká finále (Řím, Wimbledon, Montreal) a před sebou grandslam v New Yorku, který je jejímu srdci nejblíže. Kouč Bajin má problémy s americkým vízem, v záloze je však jako poradce připravený někdejší elitní deblista Leoš Friedl. Během léta nehrála KP extrémně dobře, znovu se však ukázalo, co dělá v tenise sebevědomí a herní praxe. Nasazená čtyřka může mít ve Flushing Meadows ty nejvyšší ambice.

Kvitová: jak dál? Přes všechny letošní vzlety českého dámského tenisu je tu jedno hluché místo. Petra Kvitová nehraje sezonu ani k breku, ani k jásání. V Dauhá vyhrála 28. titul kariéry, na grandslamech a olympiádě však nedošla dál než do 2. kola. Díky stále deformovanému počítání žebříčku stojí na respektuhodné 11. příčce, v pravdivějším pořadí bodů získaných za tento rok je však až jednadvacátá. A to je mocný ústup ze slávy pro jednatřicetiletou stálici, jež nedávno veřejně přiznala poměr se svým koučem Jiřím Vaňkem. US Open může být lakmusovým papírkem, jak je ještě zapálená do tenisu. A bilance jejích posledních zápasů proti hráčkám z top 10 (1:9) nezní zrovna lichotivě. Při generálce v Cincinnati ji ve čtvrtfinále zbrzdila střevní viróza, v neoblíbeném New Yorku se však v posledních letech naučila hrát a přítomnost diváků jí jistě přidá. Přesto je tu řada otazníků. Není to tak dlouho, co skončily její souputnice Kiki Bertensová (29 let) či Julia Görgesová (32). Kam skutečně míří Kvitová?