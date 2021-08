US Open ONLINE: Plíšková postoupila, dál jde i Siniaková

Řecký tenista Stefanos Tsitsipas udolal na US Open v pětisetové bitvě britského tenistu Andy Murrayho • ČTK / AP / Seth Wenig

Jiří Veselý hraje na US Open s Kevinem Andersonem • Profimedia.cz

Barbora Krejčíková zvládla premiéru v hlavní soutěži dvouhry na grandslamovém US Open. • ČTK / AP / Elise Amendola

Česká tenistka Marie Bouzková se na US Open utkala s domácí hvězdou Naomi Ósakaovou • ČTK / AP / Elise Amendola

Karolína Plíšková na letošním Australian Open. Jak se jí povede na US Open? • profimedia.cz

Tenistka Karolína Plíšková zvládla na grandslamu pojedenadvacáté v řadě úvodní kolo. Turnajová čtyřka letošního US Open si dnes poradila s domácí Catherine McNallyovou 6:3 a 6:4. Znovu po třech postoupila v New Yorku do druhého kola Kateřina Siniaková, která vyhrála nad Anastasijí Sevastovovou z Lotyšska 7:6 a 6:3. V pozdně večerních hodinách nastoupí k zápasu i Petra Kvitová, Karolína Muchová a Kristýna Plíšková. Sledujte všechna utkání v ONLINE přenosech na iSport.cz.