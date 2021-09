US Open ONLINE: Plíšková hraje v noci, Kvitová zvládla souboj Češek

Petra Kvitová zvládla vstup do olympijského turnaje • Reuters

Česká tenistka Petra Kvitová slaví postup do 2. kola na olympiádě v Tokiu • Reuters

Česká tenistka Petra Kvitová během letošního US Open • ČTK / AP / Elise Amendola

Petra Kvitová se objímá s Polonou Hercogovou po svém vítězství v prvním kole US Open • Reuters

Dojaté české tenistky na stupních vítězů poté, co Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková ovládly tenisovou čtyřhru • Pavel Mazáč / Sport

Petra Kvitová během českého souboje ve 2. kole US Open proti Kristýně Plíškové • ČTK / AP / John Minchillo

Kristýna Plíšková během českého souboje ve 2. kole US Open proti Petře Kvitové • ČTK / AP / John Minchillo

Petra Kvitová během českého souboje ve 2. kole US Open proti Kristýně Plíškové • ČTK / AP / John Minchillo

O postup do 3. kola tenisového US Open dnes usiluje několik českých hráček. Jako první šla do akce Kateřina Siniaková, která neuspěla s Řekyní Marií Sakkariovou 4:6, 2:6. Ryze český souboj o postup zvládla Petra Kvitová proti Kristýně Plíškové 7:6, 6:2 a v dalším kole se utká právě se Sakkariovou. Druhá ze sester Plíškových Karolína hraje v noci proti Američance Amandě Anisimové. I její zápas sledujte ONLINE.