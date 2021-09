Krejčíková: Nejsem tak zářivá jako ostatní. Američanům hodlá ukázat

PŘÍMO Z NEW YORKU | Nasazená osmička, šampionka Roland Garros, olympijská vítězka. Nezájem, pořadatelé US Open na tohle neslyší. A tak s Barborou Krejčíkovou vymetají malé kurty pro pěšáky. První kolo? Jedenáctka? Druhé? Třináctka. A stejně se česká star nakonec podívala pod střechu druhého největšího dvorce Louise Armstronga. Jedním dechem přijala nabídku, aby tam dohrála mač proti domácí Christině McHaleové. A excelovala.

Vítr z přicházející bouře hvízdal v průduších Armstrongova stadionu. Dole v kotli arény pro čtrnáct tisíc diváků švihala ostré forhendy k čarám Barbora Krejčíková. Pak se zářícíma očima dávala interview na kurtu a bylo znát, jak si premiéru v hlavní soutěži amerického grandslamu vychutnává. Tak příjemnou tečku měla její středa, byť pro ostatní tenistky a tenisty šlo o dlouhý den s řadou deštivých přeháněk, který vrcholil nočním tornádem a varováním, aby lidé nikam necestovali.

To už Krejčíková mohla spokojeně spočinout na hotelovém pokoji v New Yorku. Svůj part zvládla s přehledem, Christinu McHaleovou, populární rodačku z nedalekého New Jersey a 119. hráčku žebříčku, smetla 6:3, 6:1. Ve dvou zápasech v New Yorku ztratila jen osm gamů a slavila již čtyřicátou singlovou výhru sezony.

„Jsem ráda, že jsem zatím hrála takto dobře a že jsem neztratila moc energie. Užívám si, že tady můžu hrát dobré zápasy v hlavní soutěži,“ těšilo světovou devítku, jež má v dalším kole znovu víc než schůdný los – Rusku Kamillu Rachimovovou (134. na WTA), jež se do hlavní soutěže dostala až jako lucky loser coby poražená v posledním kole kvalifikace.

Dá se čekat, že tenhle zápas opět nevzbudí zájem pořadatelů a skončí na zapadlejším dvorci. Poslední čtyři gamy utkání s McHaleovou, které si střihla na Armstrongovi, tak zatím zůstanou pro Krejčíkovou zajímavou vyhlídkou, co by mohlo být…

Škoda, protože velké kurty miluje. „Myslím, že jsem tam podala nejlepší výkon z mých dvou zápasů. Hraní na velkých kurtech přímo zbožňuju,“ líčila pětadvacetiletá česká tenistka, která se z třináctky přesunula na velký dvorec za stavu 6:3, 2:1. A během čtyř gamů duel direktivně uzavřela. „Na velkých kurtech bych chtěla odehrát co nejvíc zápasů, ale zatím jsem v pozici, že se tam musím prokousat. Nejsem tak zářivá jako ostatní hráčky,“ uznala se trochou výčitky v hlase. Na námitku, proč se necítí zářivá, odpověděla ještě roztrpčeněji. „A vidíte mě, že hraju na velkých kurtech? Nevidíte. Prostě jsou tady jiné holky, kterým se dává přednost a které jsou zajímavější pro televizi. Já zatím tak zajímavá nejsem. Musím makat, bojovat a snažit se prokousat mezi nejlepší holky. Mám velké odhodlání to dokázat,“ vzkázala.

Od světové devítky zní takové věty úsměvně. Ale což… O dříví pod oheň vlastní motivace alespoň nemá Barbora Krejčíková nouzi.