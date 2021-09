Dvě hodiny v autobuse, pak na kurt. Bláznivý den, ulevila si Kvitová

Česká tenistka Petra Kvitová během úspěšného vstupu do US Open • Reuters

PŘÍMO Z US OPEN | Když přijde na zápasy s českými tenistkami, Petra Kvitová zpravidla neprohrává. Dokázala to i ve 2. kole US Open, kdy za silného větru na dvorci Louise Armstronga svedla vyrovnanou leč vítěznou řež s rozjetou kvalifikantkou Kristýnou Plíškovou – 7:6 (4), 6:2. Proti českým sokyním tak má na WTA Tour bilanci 37:5 a slaví i další milník, letos poprvé prošla do třetího grandslamového kola. Nezastavil ji ani newyorský rozruch po přechodu zbytků hurikánu Ida.

Znovu jste potvrdila dominanci proti českým soupeřkám. Čím si ji vysvětlujete?

„Měla jsem úplně skvělou bilanci do té doby, než jsem prohrála s Kristýnou v Charlestonu a pak s Maruškou (Bouzkovou) loni v Cincinnati. Tak jsem ráda, že jsme to zase prolomila na druhou stranu. Těžko říct, čím to je. Zápasy jsou proti Češkám vždy těžký, každá máme extra motivaci. Hlavně si pamatuju souboje s Bárou (Strýcovou) a Luckou (Šafářovou) ve Wimbledonu (2014), ty mi utkvěly v hlavě asi nejvíc.“

V noci na čtvrtek zasáhly New York pozůstatky hurikánu Ida a způsobily bleskové záplavy, město bylo ochromeno, program se o hodinu posouval. Jak jste se se situací vypořádala?

„Od rána to byla katastrofa. Měli jsme něco v plánu a dostala zprávu, že se vše posouvá o hodinu. Měla jsem jet na kurty o hodinu později, ale neměli jsme auto, takže jsme cestovali autobusem hodinu a tři čtvrtě. Přitom normálně jedeme čtyřicet minut. Prostě blázinec.“

Co bylo dál?

„Nestihla jsem rozcvičku před rozehrávkou, pak jsme hráli ve čtyřech s klukama na jednom kurtu, než se něco uvolnilo a šli jsme vedle. Musím říct, že to bylo náročné. Z předzápasového programu, který mívám, vlastně nebylo nic. Taktak jsem stíhala rozcvičku před zápasem a šla jsem na to. Zároveň ještě silně foukalo. Do toho slunce a stín postupující přes kurt. Musím říct, že jedině dobré na tom že jsem vyhrála, jinak to byl divný den.“

Na úrovni vaší hry ale nebyly předstartovní obtíže extra znát. Jaký pro vás byl zápas s Kristýnou Plíškovou?

„Věděla jsem, že mě čeká těžká práce, protože Kristýna skvěle podává, což se potvrdilo. Jsem ráda, že se mi povedl tiebreak, což bylo pro vývoj zápasu klíčové. Rozhodoval servis a returny - která z nás jich víc dostane do hry. Jsem ráda, že jsem dobře podávala. Myslím, že jsem i od základní čáry hrála dost slušně.“

US Open jste v minulosti nemilovala, poslední sezony zde ale hrajete stabilněji, letos jste tu zapsala vůbec nejlepší grandslamový výsledek. Co se vám zamlouvá na New Yorku?

„Čím jsem starší, tím víc mě baví nakupování. (smích) Včera jsem na chvilku vyrazila, nejela jsem na tenis, protože se čekal silný déšť, který nakonec přišel. Ráda se procházím po Central Parku. Trochu vypnu hlavu, nepřemýšlím o tenise.“