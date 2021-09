Další nájezd proti hvězdě. Už nejsem vyjukaná, vzkazuje Krejčíková

PŘÍMO Z NEW YORKU | Singlový debut na US Open vynesl Barboru Krejčíkovou už mezi šestnáct nejlepších tenistek Flushing Meadows. Prodrala se mezi ně s přehledem po nevděčném zápase, v němž mohla jen ztratit. Dvacetiletou Rusku Kamillu Rachimovovou, 134. tenistku světa, jež se do hlavní soutěže dostala až jako lucky loser, přemohla 6:4, 6:2 a stále v turnaji neztratila set. V nedělním osmifinále už ale přijde první přetěžký střet – srážka s nasazenou devítkou a taktéž grandslamovou šampionkou Garbině Muguruzaovou.

Krejčíková proti ruské sokyni zapsala už 41. singlovou výhru sezony a v New Yorku je zatím naprosto přesvědčivá. Na kurtu strávila necelé čtyři hodiny, ve třech utkáních přišla jen o 14 gamů, pouze dvakrát si prohrála podání.

Zvládnout roli favoritky nemuselo být úplně příjemné, že?

„Jsem ráda, že se mi zápas takto povedl. Pro mě byl nevyzpytatelný a docela těžký. Holky proti mně nemají co ztratit, protože najednou jsem ta, která by papírově měla vyhrát. Tlak je na mě, dneska jsem se s ním vyrovnala docela dobře. Nebudu tajit, že jsem byla docela dost nervózní. Na kurtu ze mě tréma spadla a první brejk na 5:4 byl strašně důležitý. Odskočila jsem a věřila, že set doservíruju. Tam se zápas lámal, byla to klíčová chvíle. Pak už jsem hrála solidní tenis, který by měl být mým standardem.“

Proti Garbině Muguruzaové, vaší příští soupeřce, se postavíte letos již potřetí. V březnu při finále v Dubaji, vašem prvním skutečně pronikavém úspěchu, jste na Španělku ještě nestačila. Před dvěma týdny v Cincinnati už jste ale triumfovala ve třech setech. Cítíte, že se poměr sil otáčí?

„Nevím. Uvidíme na kurtu. Tam zjistíme, jak se s ní hraje na US Open. V Dubaji pro mě všechno začínalo. Byla jsem z toho taková vyjukaná. Byl to pro mě první velký úspěch. Ona na tom byla líp. V Cincinnati už jsem víc věděla, co mám od ní čekat. I tam byl zápas náročný a dlouhý. Myslím, že náš zápas může být hodně vyrovnaný, třeba i naším postavením na žebříčku (Krejčíková je devátá a Muguruzaová desátá). Půjde o zvládnutí klíčových momentů a taky o štěstí. Teď si ale chci užít, že jsem vyhrála a postoupila do čtvrtého kola. Musím vstřebat, že se mi pořád dál daří, což je neočekávaný. Těším se na zápas, půjdu předvést svůj nejlepší výkon. Ona je taky v dobré formě, i když odehrála tři těžké zápasy. Očekávám náročnou bitvu a myslím, že ona si bude hodně věřit.“

Jak byste popsala váš posun od Dubaje po New York?

„Od té doby se stalo strašně moc věcí. Podařilo se mi vyhrát grandslam a další pak v deblu. Naučila jsem se hodně věcí. Po finále v Dubaji jsem hned vypadla v Miami, Istanbulu a Madridu. Nedařilo se mi. To období bylo náročný. Teď se mi daří úplně všechno. Řekla bych, že jsem nesbírala zkušenosti. Dospěla jsem. Vím, kdy to vzít na sebe a kdy víc počkat. Mám větší přehled. Učím se ze zápasů s nejlepšími hráčkami. Sleduju je i v televizi. Chci se pořád a zlepšovat. A tohle bude další šance pro zlepšení.“