US Open ONLINE: Kvitová prohrála s Řekyní, Plíšková se chystá

Česká tenistka Petra Kvitová během úspěšného vstupu do US Open • Reuters

Česká tenistka Petra Kvitová na letošním US Open skončila ve 3. kole, v dnešním zápase nestačila poměrem 4:6, 3:6 na Řekyni Marii Sakkariovou, jenž po Kateřině Siniakové vyřadila další Češku. V pozdějším čase jde dnes do akce Karolína Plíšková, která se pokusí postoupit do osmifinále přes Ajlu Tomljanovičovou z Austrálie. Její utkání by mělo přijít na řadu kolem 22. hodiny, ONLINE REPORTÁŽ sledujte na iSport.cz.