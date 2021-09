Unavená Kvitová: Je těžké být každý rok nahoře. Bubliny mě vyždímaly

Na startu vstupní sady jste se propracovala ke dvěma brejkbolům za stavu 2:1 a 40:15, od té chvíle už vám ale Sakkariová naprosto zabouchla dveře pro další šance…

„Hrála lépe než já, o tom není pochyb. Zasloužila si vyhrát, skoro nic nezkazila. Snažila jsem se, ale nedala mi moc šancí. Měla jsem dvě, ale bylo těžké je využít. Nepodávala jsem nejlépe, trošku jsem bojovala se sluncem a stínem na kurtu. Bojovala jsem, snažila se a doufala, že se ještě v koncovce něco povede, ale nepovedlo se. Ona dělala spoustu bodů z podání, to ji nechávalo mentálně v klidu.“

Rozdíl byl patrný i ve fyzické kondici. Svalnatá Řekyně po kurtu létala, vám často chyběl půlkrok či krok.

„Dneska jsem tam nohama nebyla tak, jak bych chtěla nebo potřebovala. To byl klíč ke všemu. Nohy mě nějak bolely, únava určitě je. Jsem ráda, že jsem zvládla dva sety a byla jsem konkurenceschopná, což je fajn. Ale chyběla mi šťáva. Přišlo mi, že mi to moc neletí, na kurtu jsem byla ta druhá.“

Na grandslamech jste letos vyhrála pouhé čtyři zápasy. Takže raději zapomenout?

„Na US Open nezapomenu, letos to byl můj nejlepší grandslam. (úsměv) Po tom všem, čím jsem si prošla v posledních dnech a týdnech, je třetí kolo dobrý. I když jsem chtěla víc, nejsem spokojená. Vím, že mám na víc. Budu se dál snažit trénovat a makat, abych byla lepší. Nehroutím se, život jde dál.“

Během sezony jste vyhrála turnaj v Dauhá, podle získaných bodů jste v ní ale ve světové konkurenci až 22. nejlepší. Jaký z ní máte pocit?

„Není úplně ideální, ale ještě není konec. Prostě někdy takové sezony jsou a na mně je, abych se z toho nesložila a dál našla energii a motivaci, abych makala hlavně v přípravě a potom to spustila. Důležité bude si odpočinout a načerpat fyzické a hlavně mentální síly. Už nějaký věk mám, musím se soustředit na tělo a hlavně na hlavu. Je mentálně hrozně těžké být každý rok nahoře, obhajovat body, bojovat s mladými holkami, které jsou nabušené. Ale to je pro každou z nás stejné. Nestěžuju si, je to i privilegium, tak to beru a čelím tomu. Sezona byla neúspěšná hlavně na grandslamech, ale takových sezon už jsem dříve měla dost. Je to i sezona, kdy jsme se zranila na French Open, dostávala jsem se z toho dlouho i psychicky, nebylo to nejlepší.“

Nepovedla se ani olympiáda, kde jste ztroskotala ve 2. kole.

„Tokio pro mě byla strašná rána, jedna z nejbolavějších letošních porážek spolu s Wimbledonem. Ale myslím, že teď v Americe jsme předváděla dobrý tenis. Bavilo mě to, měla jsem energii se s tím prát a bojovat. Bála jsem se, že to tam už není, že mě Wimbledon a Tokio semelou, že nebudu ready. Ale musím říct, že jsem se na kurtu cítila dobře a něco jsem ze sebe vyždímala.“

US Open jste hrála už počtrnácté, logicky se hlásí opotřebovanost, třeba i ztráta motivace. Jak je složité neztratit potěšení z tenisu?

„Řekla bych, že to je docela těžké. U mě hlavně s trénováním. Trénink je nutnost, potřeba a rutina, kterou musím dělat. Ale já jsem zápasový typ. Mě nejvíc vyždímaly bubliny, hraní bez diváků, bez atmosféry, bez energie, bylo to takové takové nijaké. I když jsem v New Yorku prohrála, měla jsem radost, že tam diváci jsou a fandili, bavilo je to. A mě taky. Tenis pořád zbožňuju, je to krásný sport.“