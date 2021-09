Plíškovou „okradla“, teď stojí v cestě do semifinále: Máme skvělý vztah

PŘÍMO Z NEW YORKU | Čtvrtfinálová soupeřka Karolíny Plíškové může být nevyspalá a znavená. Vždyť Maria Sakkariová si vybojovala střet s českou hvězdou v zatím nejdelším utkání US Open. Trvalo 3 hodiny a 30 minut, končilo ve čtvrt na tři ráno. Do tak pozdních hodin ještě žádná žena v New Yorku nehrála. Takovou šichtu musela svalnatá Řekyně podstoupit, aby jako první hráčka v New Yorku přemohla Kanaďanku Biancu Andreescuovou 7:6, 6:7 a 6:3, zdejší šampionku z roku 2019.

Sakkariová během zápasu nasprintovala nevídaných 6 864 metrů a zápas vyhrála na fyzičku, když dostala šestou nasazenou do křečí i k ošetřování levé nohy.

Jaký to rozdíl oproti vcelku rutinnímu postupu Karolíny Plíškové, jejíž mač končil v osm večer. Češka skolila pařížskou finalistku Anastasii Pavljučenkovovou 7:5, 6:4.

Trefila sice pouze 6 es, což byl propad oproti posledním dvěma zápasům, při nichž se dostala na 20 a víc nechytatelných servisů, přesto své podání opět chválila. „Měla jsem díky němu hodně bodů zadarmo.“

V pavouku je momentálně druhou nejvýš nasazenou a v devětadvaceti letech také o parník nejstarší tenistkou. Dohrály už kapacity Ashleigh Bartyová, Naomi Ósakaová či Simona Halepová, do čtvrtfinále postoupily mladice Leylah Fernandezová či Emma Raducanuová.

Krejčíková nestačila na Sabalenkovou. Nepomohla nízká úspěšnost na servisu

Cítí větší šanci? Ani ne. „Každý týden se objeví nová hráčka, která prorazí. Musíte hrát to své nejlepší bez ohledu, kdo v pavouku zůstal. Turnaj je naprosto otevřený, pořád jsou v něm těžké soupeřky. Ale mám pocit, že pokud předvedu výkony z druhého nebo třetího kola, mám dobrou šanci všechny je porazit,“ hlásala.

Čtvrtfinálový střet se Sakkariovou odkazuje na tři roky staré drama z antukového Říma, v jehož koncovce skončila smeč české tenistky evidentně v kurtu, polská hlavní sudí ho však označila za aut a ukázala jinou stopu. Nakonec vítězná Sakkariová tomu jen mlčky (a také neférově) přihlížela.

Rok poté ji na stejném turnaji Plíšková odvedla prohru i s úroky – 6:4, 6:4. Mnoho zlé krve už nezbylo. „Před turnajem jsme spolu i trénovaly. Je velká bojovnice. Myslím, že se v poslední době zlepšila. Přidala na agresivitě, je nebezpečná, porazila tu kvalitní hráčky. Věří si. Ráda bych v zápase byla tou agresivnější,“ plánovala Plíšková.

Řekyně již z US Open vymetla Kateřinu Siniakovou a Petru Kvitovou, do třetice zkusí štěstí proti české protivnici. „S Karolínou je legrace. Máme skvělý vztah, i když si to asi lidé nemyslí po tom, co se stalo. Ale je to tak. Viděla jsem její zápas s Anisimovovou, podávala neskutečně. Už tady byla ve finále, má víc zkušeností než já. Musím dobře returnovat, to je s Karolínou vždy nejdůležitější. A jako vždycky budu bojovat do posledního dechu,“ vzkázala.