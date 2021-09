INSIDER o US Open: Mládí víc než zkušenost? Legendy nechybí, hitem Fernandezová

Tenisové US Open spěje do své závěrečné fáze. Podruhé jsme se proto obrazem vydali za redaktorem deníku Sport Janem Jarochem, který informuje čtenáře přímo z New Yorku. Poslední českou nadějí v ženském singlovém pavouku zůstala Karolína Plíšková, kterou čeká v noci ze středy na čtvrtek středoevropského času v rámci čtvrtfinále řecká ranařka Maria Sakkariová. Ta navíc už vyprovodila z cesty Kateřinu Siniakovou a Petru Kvitovou. Na přetřes přišly skvělé výkony mladých hráčů a hráček, kteří dávají zapomenout na chybějící legendy Rafaela Nadala, Rogera Federera a Serenu Williamsovou. Nastává revoluce, po níž bude převládat mladická dravost a fyzická připravenost nad zkušenostmi? Moderuje Martin Pešout.