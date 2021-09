Kanadská senzace Fernandezová: tenis má od Kvitové, vyzdvihují ji legendy

PŘÍMO Z NEW YORKU | Když byla Leylah Fernandezová malá, spatřila v televizi Petru Kvitovou vítězit ve Wimbledonu. A po vzoru české hvězdy začala levoruká dívka modelovat svůj tenis. Loni na podzim se střetly ve 3. kole Roland Garros, Kvitová zvítězila ve dvou sadách, v té první však otáčela ze stavu 1:5 a odvracela dva setboly. „Její hra je podobná té mé. Ještě o ní hodně uslyšíme,“ věštila Češka Kanaďance zářnou budoucnost. Dnes stojí devatenáctiletá slečna v semifinále US Open, z turnaje vymetla dvě jeho šampionky Naomi Ósakaovou, Angelique Kerberovou a také nasazenou pětku Elinu Svitolinovou.

Ohromující počin na tenistku, která vyrostla jen do 168 centimetrů a v žebříčku jí patří až 73. místo. Ve Flushing Meadows přijímala gratulace od Billie Jean Kingové či Juana Martína Del Potra, na Twitteru ji vyzdvihoval legendární basketbalista Magic Johnson.

Kanaďanka je největší tváří mladého hnutí na US Open, které vidělo i marš osmnáctiletých Carlose Alcaraze či Emmy Raducanuové dokonce do semifinále. „Všichni jsme super hladoví, abychom si udělali jméno. Známe se od juniorů, vždycky jsme snili, že to dotáhneme až na největší scénu,“ líčí Fernandezová, kterou v New Yorku napodobuje i její o dva roky starší kanadský krajan Felix Auger-Aliassime. „To musí být tím javorovým sirupem,“ směje se.

Fernandezová vynikala už jako juniorka, dostala se do finále Australian Open, vyhrála Roland Garros. Jejím dětským idolem byla další drobná tenistka Justine Heninová.

Kanaďanka hraje míče bleskově po odskoku, při některých úderech jde tak nízko, až se její kolena téměř dotýkají betonu. Bere tak ale soupeřkám čas, z jejích útlých paží létají překvapivě razantní míče, hraje je pod ostrými úhly.

K takovému tenisu ji vede otec Jorge, bývalý fotbalista Ekvádoru. Matka pochází z Filipín. Fernandezová už se ale narodila v Montrealu, jejím současným domovem je však Florida.

V letošní sezoně vyhrála první turnaj WTA v Monterrey, na deseti dalších turnajích ale skončila v prvním či druhém kole.

Neúspěchy však hráčku, kterou jsme na jaře 2019 mohli vidět i při Fed Cupu v Prostějově, neodrazují. „Všímám si jí. Vždycky ji najdete na kurtu, jak tvrdě pracuje. Tohle se někde musí projevit,“ prohlásila v New Yorku Simona Halepová.

Čas je tady a teď.

Newyorské skalpy Leylah Fernandezové 1. kolo Konjuhová (Chorv.) 7:6, 6:2 2. kolo Kanepiová (Est.) 7:5, 7:5 3. kolo Ósakaová (3-Jap.) 5:7, 7:6, 6:4 4. kolo Kerberová (16-Něm.) 4:6, 7:6, 6:2 čtvrtfinále Svitolinová (5-Ukr.) 6:3, 3:6, 7:6

