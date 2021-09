Plíšková po K.O.: Neměla jsem to v rukách. Další program? Bláznivé

PŘÍMO Z NEW YORKU | Kdyby Karolína Plíšková nevlastnila tak skvělé podání, skončilo by pro ni čtvrtfinále US Open krutějším výsledkem. Konečné skóre 4:6, 4:6 totiž nevypovídá o tom, jak dobře Maria Sakkariová hrála a jak velkou převahu měla. Stačí však jedna statistika: Řekyně při vlastním servisu nepovolila soupeřce jediný brejkbol a přišla o pouhých 8 fiftýnů, Češka o 25. Plíškové tak utekla šance zahrát si semifinále proti 150. tenistce světa Emmě Raducanuové a skončila na raketě Sakkariové stejně jako její dvě krajanky Kateřina Siniaková s Petrou Kvitovou.

Na Ashově stadionu jste soupeřce vzdorovala jen 82 minut. Na víc nebylo?

„Soupeřka hrála velmi dobře. Nedostala jsem skoro žádnou šanci při jejím servisu, což mě trochu štvalo, protože se mi to moc nestává. Moje podání fungovalo jakž takž. V každém setu mi ho vzala jenom jednou. Kdybych si ho podržela déle, možná by se nějaká příležitost objevila.“

Mohla jste ještě něco udělat lépe?

„Neměla jsem tenhle zápas ve svých rukách. Nehrála jsem svůj nejlepší tenis. Neservírovala jsem tak jako v předchozích utkáních, což je proti takové soupeřce potřeba, protože vám nedá nic zadarmo. Vlastně mě nepřekvapila, trénovaly jsme spolu před turnajem a vím, že má formu. Ale koukala jsem, jak do toho šla. Někdy mívá pasivnější chvilky, ale teď se neobjevila žádná. I při mečbolu byla agresivní, hrála velmi rychle. Neměla jsem moc šancí, abych se dostala ke své hře, za což zaslouží kredit.“

Uspokojily vás výkony na US Open?

„Necítila jsem se tady nejlíp ani jeden zápas, nebylo to úplně ono. Na Wimbledonu jsem hrála agresivněji, víc jsem do toho chodila. Tady mi to poslední dva tři roky úplně nesedí, v podstatě od mého finále. Přijde mi, že se zrychluje povrch i míče. Mám pocit, že nemám čas na svou hru a údery. Jediné, co mi fungovalo a drželo zápasy, byl servis.“

Celkově se ale americké turné vydařilo. Finále v Montrealu, semifinále v Cincinnati, čtvrtfinále US Open. Na finále Wimbledonu se podařilo navázat. Kolik pozitivního si odnášíte z poslední vydařených týdnů?

„Rozhodně strašně moc nahraného tenisu. Už se tak těším domů, jsem pryč skoro dva měsíce. Tenhle výjezd byl extrémně dlouhý (od odletu na olympiádu do Tokia nebyla Plíšková v Česku), myslím, že nejdelší v kariéře. Celý tenhle rok mi přijde jak nekonečný příběh. Čeká nás ještě pár turnajů, což je fajn, ale přijde mi, že tenisu a cestování mám až po hlavu. Taky proto, že se mi přes léto dařilo a neměla jsem šanci pár dní si odfrknout, vypnout hlavu od tenisu. Možná teď pro to nastává ten správný čas. Celkově jsem ale nadšená z toho, jak poslední měsíce vyšly, protože první část sezony nebyla z nejlepších. Proto jsem šťastná, že jsem našla cestu zpátky.“

Jaké budou priority do konce sezony? Ještě zbývá Turnaj mistryň, Indian Wells, finále BJK Cupu v Praze, turnaj v Ostravě…

„Nějaký plán mám v hlavě, ale ještě jsem o něm nemluvila se Saschou (koučem Bajinem), protože tady není. Teď si sedneme a zavoláme. Daří se mi, takže bych ráda pokračovala na turnajích, i když nevím, jestli úplně na všech. Indian Wells chci jet, ještě před ním je turnaj v Ostravě. Uvidím, jestli ho budu hrát, protože je to bláznivé. Vracela bych se do Česka do haly, pak zase zpátky do Ameriky. Šílený program. Masters mám jako prioritu, protože ho mám ráda. Fed Cup je v Praze, uvidíme, jak to bude a jestli do té doby vydržím zdravotně pohromadě.“