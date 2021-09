Bláznivé finále US Open: hráčka z kvalifikace (18) vs. další teenagerka!

Kvalifikantka Emma Raducanuová si zahraje finále US Open • ČTK/AP

Kvalifikantka Emma Raducanuová si zahraje finále US Open • ČTK/AP

Finále dvouhry tenistek na US Open má překvapivé složení. O titul se v sobotu v New Yorku utkají devatenáctiletá Kanaďanka Leylah Fernandezová a o rok mladší Britka Emma Raducanuová, která je první grandslamovou finalistkou z kvalifikace.

Fernandezová v semifinále vyřadila světovou dvojku Arynu Sabalenkovou z Běloruska, čtvrtfinálovou přemožitelku Barbory Krejčíkové zdolala 7:6, 4:6 a 6:4. Raducanuová si poradila 6:1 a 6:4 s Řekyní Marií Sakkariovou, která o kolo dříve přehrála Karolínu Plíškovou.

Duel Fernandezové (73. v žebříčku dvouhry WTA) a Raducanuové (150.) ve Flushing Meadows bude prvním finále náctiletých na turnaji velké čtyřky po 22 letech. Naposledy v roce 1999 porazila sedmnáctiletá Serena Williamsová z USA osmnáctiletou Švýcarku Martinu Hingisovou.

„Jsou za tím roky a roky tvrdé práce, slz a krve,“ řekla Fernandezová, druhá kanadská finalistka US Open za poslední tři roky. Předloni zde titul získala Bianca Andreescuová.

Většina fanoušků ještě ani neusedla v hledišti stadionu Arthura Ashe a Fernandezová už prohrávala se Sabalenkovou 0:3. Později už více než dvacet tisíc diváků skandovalo „Let’s go, Leylah!“ a rytmicky tleskalo, když Kanaďanka první sadu otočila.

Letošní wimbledonská semifinalistka Sabalenková v koncovkách ztracených setů situaci nezvládla a chybovala. V poslední hře utkání udělala dvě dvojchyby a při mečbolu poslala forhend do autu. „Tomu se říká tlak. Zničila jsem se sama,“ hlesla Sabalenková, která v prvním setu nevyužila setbol a po prohraném tie-breaku vzteky rozbila raketu o zem.

Fernandezová počtvrté za sebou na US Open porazila ve třech setech favoritku. Stejně vyřadila obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou z Japonska, Němku Angelique Kerberovou i Elinu Svitolinovou z Ukrajiny. „Nevím, jak jsem to dokázala. Asi touhou po finále,“ řekla Kanaďanka.

Bezchybná Raducanuová

Raducanuová si poradila se Sakkariovou hladce. V prvním setu vedla 5:0 a set jistě dokončila, ve druhé sadě Britce stačilo vzít semifinalistce Roland Garros podání jednou. Rozdíl v utkání byl především v nevynucených chybách, Raducanuová jich měla o polovinu méně.

„Čas tady v New York letí strašně rychle. Uběhly už tři týdny, co tady hraju, a podívejte, jsem ve finále. Nemůžu tomu ani trochu uvěřit. Je to bláznivé,“ řekla Raducanuová, která vedle šesti zápasů v hlavní soutěži vyhrála i tři v kvalifikaci a ani v jednom z devíti duelů neztratila set.

Dcera rumunského otce a čínské matky narozená v Torontu, která žije v Británii od dvou let, hraje svůj druhý grandslam v kariéře a premiérově US Open. V osmnácti letech je nejmladší finalistkou na grandslamu po sedmnáctileté Rusce Marii Šarapovové ve Wimbledonu v roce 2004.

Sakkariová, která v turnaji vedle Plíškové vyřadila i Kateřinu Siniakovou a Petru Kvitovou, nevyužila ani jeden ze sedmi brejkbolů. „Je těžké bojovat v utkání, v kterém vám nic nejde a vše se nadmíru daří soupeřce. Nebyla jsem to já,“ litovala šestadvacetiletá Řekyně.

Krátce po začátku zápasu Sakkariová na chvilku zmizela v šatně. Důvodem byla špatně zvolená sukně. „Vzala jsem si o číslo větší a nemohla v ní hrát,“ řekla tenistka.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů):

Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Fernandezová (Kan.) - Sabalenková (2-Běl.) 7:6 (7:3), 4:6, 6:4, Raducanuová (Brit.) - Sakkariová (17-Řec.) 6:1, 6:4.