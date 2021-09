Ještě jeden krok. Jako poslední zápas kariéry, slibuje Djokovič. Ustojí tlak?

Daniil Medveděv postoupil podruhé v kariéře do finále US Open • Reuters

Daniil Medveděv slaví postup do finále US Open • ČTK / AP / Elise Amendola

PŘÍMO Z NEW YORKU | Není to bezstarostná jízda, Novak Djokovič se posouvá za kalendářním Grand Slamem spíš silou vůle. Tu má však ocelovou jak nikdo jiný. Na US Open poztrácel už pět setů, ve čtyřech posledních zápasech musel otáčet z 0:1. Alexander Zverev ho v semifinále dostal až do páté sady. I tak drží srbský vladař kurz za počinem, který žádný muž nedokázal už 52 let. Mezi Djokovičem a jednadvacátým grandslamem stojí ještě jedna překážka – Daniil Medveděv. „Odehraju ten zápas, jako by měl být můj poslední v kariéře,“ horlí Srb před finále ve Flushing Meadows ( 22.00, ONLINE ZDE>>> ).

Rod Laver už přiletěl do New Yorku. Třiaosmdesátiletý Australan sledoval na Ashově stadionu semifinálové bitvy a je zřejmé, kdo bude předávat pohár mužskému vítězi US Open. Nemůže to být nikdo jiný než poslední tenista, který kalendářní Grand Slam v roce 1969 vyhrál. „Věřím, že to někdo brzy dokáže. Ať už to bude Federer, nebo Nadal, věřte mi, že budu první, kdo jim půjde potřást rukou,“ prohlásil už před mnoha lety.

Federer je s vážně poškozeným kolenem na marodce a mnozí pochybují, že ještě kdy bude hrát. Nadal právě absolvoval operaci chodidla a pohybuje se o berlích. Na Laverovo potřesení pravicí však čeká Novak Djokovič, ten třetí vzadu, z něhož může být již dnes v noci neoddiskutovatelný GOAT – nejlepší tenista všech dob.

Čtyřiatřicetiletý Srb se netají tím, kolikrát už zavřel oči a představoval si sám sebe, jak vyhrává i poslední utkání a dosahuje výkonu, o němž se myslelo, že je v moderním tenise nedosažitelný. Laver k němu musel vyhrát pouze 26 utkání, jelikož Australian Open mělo pavouk pro pouze 64 hráčů a on byl rovnou předsazený do 2. kola. Djokovič letos musí zvládnout 28 vítězství. Na trávě, betonu i antuce. Za Laverových časů se hrály tři grandslamy na zeleném pažitu a k tomu Roland Garros.

Srb nepůsobí v New Yorku nedotknutelně. Je pod stresem a tlak se zrcadlí v jeho hře. Poztrácel už pět setů, na kurtu strávil 17 hodin a 26 minut. Jaký to rozdíl proti finálovému protivníkovi Daniilu Medveděvovi, o devět let mladšímu borci, který boří soupeře jak kuželky. Jediný prohraný set, o pět a půl hodiny dřiny méně než Djokovič – to je Rusova newyorská vizitka.

Co to znamená? Vůbec nic, chtělo by se říct. Podobně byly karty rozdané už letos v únoru před finále Australian Open. Srba bolela trhlina v břišním svalu, přesto s Medveděvem zametl 7:5, 6:2, 6:2. „Protože na mě přišel s úplně jinou taktikou než v předchozích zápasech a já nebyl připravený. A taky jsem tenkrát nenechal na kurtu srdce, to musím přiznat,“ pověděl Rus. A slibuje, že tentokrát tomu bude jinak. Nedělá mu problém překazit Djokovičovu párty. Tvrdí, že ve třetím grandslamovém finále kariéry už je dost zkušený na to, aby věděl, co má dělat.

Jenže porazit Novaka Djokoviče v zápase na tři vítězné sety, to je nejtěžší úkol v současném tenisovém světě. Dvakrát už letos Srb na turnajích velké čtyřky prohrával 0:2, pětkrát k tomu 0:1. A stejně pokaždé uspěl. 27:0 (a 19 ztracených setů), taková je jeho grandslamová bilance roku 2021. 17:5, takové je jeho skóre na ostatních akcích, z nichž vyhrál jen jednu z pěti.

Čím delší zápas, tím lepší. Podle téhle šablony Djokovič jede. Ač se hovoří o jeho úžasném returnu či obouručném bekhendu, největší zbraň má v hlavě. To, jakým stylem dokáže kormidlovat loď v rozbouřeném zápase, jak zvládne postupně nahlodávat a unavovat soupeře, jak sám sebe vyburcuje k nejlepšímu tenisu pro nejdůležitější chvíle – v tom je nepřekonatelný. Odtáhne vás na nejhlubší místo oceánu a tam vás utopí.

Nyní se připravuje na poslední plavbu. Nezdráhá se mluvit o dějinné šanci, ale také zůstává věrný svým rituálům. „Vím, co je ve hře. Ale nemá smysl věci komplikovat. Uzavřu se do bubliny mezi své lidi, všechnu energii uspořím na jeden poslední zápas,“ líčil před střetem s Medveděvem, s nímž prohrál tři z osmi vzájemných zápasů. A pokud má přijít čtvrtá porážka, NESMÍ to být teď.

Dobře si vybavuje rok 2015, kdy se jeho kamarádka Serena Williamsová ocitla dvě výhry od kalendářního Grand Slamu, než ji zastavila Italka Roberta Vinciová. „Já tenkrát US Open vyhrál a vzpomínám na naše rozhovory se Serenou. Byla z téhle šance rozhozená a teď už jí rozumím,“ popsal Djokovič. Sám hledá spíš inspiraci u další sportovní legendy – zesnulého basketbalisty Kobeho Bryanta. „Už nevím, jaký to byl rok, ale Lakers vyhráli zápas a ve finále vedli 3:1. Kobe tehdy ve slavném interview prohlásil: Proč bych měl být spokojený, práce ještě není u konce! A to je i moje mentalita. Ještě není hotovo. Jsem nadšený, motivovaný víc, než jsem kdy byl. Čeká mě nejdůležitější zápas kariéry a přistoupím k němu, jako by měl být můj poslední!“