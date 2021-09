Senzační vítězka US Open: přání od královny i jízda turnajem. Co je zač?

Daniil Medveděv postoupil podruhé v kariéře do finále US Open • Reuters

Daniil Medveděv slaví postup do finále US Open • ČTK / AP / Elise Amendola

Příběh, jaký dvorce ve Flushing Meadows nepamatují. Emma Raducanuová smetla na US Open tři soupeřky v kvalifikaci a dalších sedm v hlavní fázi turnaje. Neztratila při tom ani set. Fantastické tažení završila Britka proti druhé nečekané finalistce Leylah Fernandézové, když ji porazila hladce 6:4 a 6:3. Tenis získal v posledních dnech novou královnu. Nebo spíš princeznu, vítězce newyorského grandslamu je totiž stále pouze osmnáct let.

Takhle prolétnout grandslamovým turnajem, to nedokázala ani Serena Williamsová v dobách své nejlepší slávy. Pohádkový příběh, který se dá srovnávat se senzačním titulem fotbalistů Leicesteru City v roce 2016.

Kdybyste před dvěma týdny někomu řekli, že Emma Raducanová vyhraje US Open, nejspíš by si ťukal na čelo. Osmnáctiletá Britka to však dokázala. A co víc, neztratila jediný set, dokonce nemusela absolvovat žádný tiebreak. Po cestě za senzačním triumfem získala 121 gamů a ztratila pouhých 49. Poslední obětí grandslamové šampionky se stala Kanaďanka Leylah Fernandézová, která ve finále prohrála, jak jinak, než ve dvou setech – 6:4, 6:3.

„Od začátku jsem věděla, že to bude obtížný zápas, protože Leylah tady předváděla neuvěřitelný tenis a vyřadila mnoho hráček z top desítky,“ smála se Raducanuová na tiskové konferenci. „Vedle ní už na stole zářil stříbrný pohár pro vítěze turnaje. Pojmenovaný příhodně US Open Trophy.

„Je to neuvěřitelný pocit. Mívala jsem vize, jak jdu ke svému boxu, všechny objímám a slavím s nimi ten moment, pro který jsem celý život dřela. A vážně se to stalo,“ dojímala se talentovaná Britka. „Jsem moc ráda za svůj tým a za všechny, kdo mě po celou tuhle cestu podporovali.“

Tři měsíce na okruhu

Kde se ale osmnáctiletá Raducanuová vůbec vzala? Vždyť ještě před US Open figurovala na 150. příčce světového žebříčku. Kvůli tomu absolvovala o tři duely víc, než většina souputnic, protože se musela lopotit kvalifikací. Debut na okruhu WTA si odbyla teprve v červnu, když obdržela divokou kartu na domácí turnaj v Nottinghamu. Vypadla hned v prvním kole na raketě krajanky Darriet Hartové.

Generálku na premiérový Wimbledon, kam se opět dostala jen díky divoké kartě, tak absolvovala na podniku kategorie ITF s celkovou dotací 100 000 dolarů (cca 2,15 milionu korun). Jen pro představu, za triumf na US Open si samotná vítězka připíše na konto 2,5 milionu dolarů (cca 53,6 milionu korun). V All England Clubu z toho bylo čtvrté kolo, v němž musela Raducanuová za nepříznivého stavu skrečovat.

„Kdyby mi někdo před Wimbledonem řekl, že do konce roku ze mě bude grandslamová šampionka, nevěřila bych mu,“ smála se Britka dotazům novinářů. „Na začátku travnaté části sezony mi zrovna končily zkoušky ve škole. Měla jsem tři týdny na trénink před prvním turnajem. Nemohla jsem uvěřit, že jsem se ve Wimbledonu dostala do druhého týdne. S každým dalším zápasem jsem přidávala nadstavbu k mé hře.“

Dítě s láskou k motorismu

Malá Emma se narodila 13. listopadu 2002 v kanadském Torontu. Její otec pocházel z Rumunska a matka z Číny, i proto mezi její idoly od dětství patřily Simona Halepová a Li Na. Do Londýna se celá rodina přestěhovala, když byly vítězce letošního US Open dva roky, vlastní tak obě občanství, rozhodla se však, že reprezentovat bude Velkou Británii.

S tenisem začala Raducanuová v pěti letech, že by byl ale od začátku neodmyslitelně sportem číslo jedna, se tvrdit nedá. Usměvavá černovláska totiž miluje rychlost, benzín a závodění. Ve stejném věku se proto snažila prorazit i na dráze za volantem motokáry.

V devíti letech pak vyměnila čtyři kola za dvě, přesedlala totiž na motokros. Za volant či řídítka se ráda posadí i teď, kvůli vytíženosti z tenisu na to však nemá tolik času, a tak se snaží alespoň najít chvíli o víkendech, aby mohla sledovat oblíbené Velké ceny formule 1. Tím ale výčet sportovních zájmů nekončí, Raducanuová se v minulosti věnovala také jízdě na koni, baletu, tanci, golfu, lyžování nebo basketbalu.

Pozdrav z nejvyšších pater

Že se rodačka z Toronta katapultuje vzhůru na tenisovém žebříčku, je jasné. Z poloviny druhé stovky ji 2000 bodů za vítězství na US Open vyšvihlo až na 23. příčku. Stala se tak nejvýše postavenou Britkou na okruhu WTA.

Triumf má ale obří ohlas i mimo sportovní svět. Třeba mezi členy královské rodiny. Raducanuové totiž poblahopřála samotná královna.

„Neuvěřitelný úspěch v tak mladém věku, je to zadostiučinění za všechnu tvrdou dřinu a odhodlání. Nemám pochyby, že váš úžasný výkon, i ten Leylah Fernandézové, inspiruje příští generaci tenistů. Posílám nejvřelejší pozdravy vám a vašim fanouškům,“ vzkázala Její Veličenstvo královna Alžběta II. mladé hvězdě. S pochvalami a gratulacemi přispěchala i řada dalších osobnostní.

„Tyhle dvě mladé slečny jsou darem pro tenis. Obrovským darem,“ napsal na Twitter proslulý bombarďák a bývalá světová jednička Andy Roddick.

„Zrodila se hvězda. Emma Raducanuová přepsala historii – kvalifikant nikdy nevyhrál grandslam – mezi muži ani mezi ženami – a to je teprve na začátku. A už nikdy nebude muset znovu do kvalifikace,“ vysekla poklonu i osmnáctinásobná vítězka turnajů velké čtyřky Martina Navrátilová.