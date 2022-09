Williamsová jede dál! Porazila světovou dvojku. Krejčíková končí

Serena Williamsová postoupila na tenisovém US Open do třetího kola. Světovou dvojku Anett Kontaveitovou porazila 7:6, 2:6, 6:2 • Reuters

Serena Williamsová postoupila na tenisovém US Open do třetího kola. Světovou dvojku Anett Kontaveitovou porazila 7:6, 2:6, 6:2 • ČTK / AP / Frank Franklin II

Serena Williamsová postoupila na tenisovém US Open do třetího kola. Světovou dvojku Anett Kontaveitovou porazila 7:6, 2:6, 6:2 • Reuters

Serena Williamsová postoupila na tenisovém US Open do třetího kola. Světovou dvojku Anett Kontaveitovou porazila 7:6, 2:6, 6:2 • Reuters

Serena Williamsová postoupila na tenisovém US Open do třetího kola. Světovou dvojku Anett Kontaveitovou porazila 7:6, 2:6, 6:2 • Reuters

Serena Williamsová postoupila na tenisovém US Open do třetího kola. Světovou dvojku Anett Kontaveitovou porazila 7:6, 2:6, 6:2 • Reuters

Serena Williamsová postoupila na tenisovém US Open do třetího kola. Světovou dvojku Anett Kontaveitovou porazila 7:6, 2:6, 6:2 • Reuters

Serena Williamsová postoupila na tenisovém US Open do třetího kola. Světovou dvojku Anett Kontaveitovou porazila 7:6, 2:6, 6:2 • Reuters

Serena Williamsová postoupila na tenisovém US Open do třetího kola. Světovou dvojku Anett Kontaveitovou porazila 7:6, 2:6, 6:2 • Reuters

Serena Williamsová postoupila na tenisovém US Open do třetího kola. Světovou dvojku Anett Kontaveitovou porazila 7:6, 2:6, 6:2 • ČTK / AP / Frank Franklin II

Serena Williamsová postoupila na tenisovém US Open do třetího kola. Světovou dvojku Anett Kontaveitovou porazila 7:6, 2:6, 6:2 • Reuters

Byla tam chvilka, kdy už pochybovala i sama šampionka. Serena Williamsová sice v duelu s Estonkou Anett Kontaveitovou vybojovala první set v tie-breaku, ale pak dostala výplach v druhé sadě.

„Potom, co jsem druhý set prohrála, řekla jsem si: Můj bože, tohle může být ono,“ řekla Williamsová.

Vyhlídce, že tohle budou poslední míčky její kariéry, se ale postavila po svém. Kontaveitové se vzepřela a její kampaň na rozloučenou už vypadá úplně jinak než v pondělí večer. Po zápase prvního kola s Dankou Koviničovou připravili pořadatelé Sereně malý ceremoniál, při němž ji na dálku pozdravila Oprah Winfreyová a přímo na kurtu Billie Jean Kingová. Vypadalo to, že bylo vše připraveno na důstojné Goodbye.

Taky ve středu večer byly v hledišti celebrity. Golfista Tiger Woods seděl přímo v Serenině hráčské lóži. Znovu přišel režisér Spike Lee, objevili se zpěváci Seal, Dionne Warwicková a Zendaya či novinářka Anna Wintourová z Vogue.

Na stadionu Arthura Ashe se sešla rekordní návštěva 29 959 lidí, kteří překonali dva dny starý rekord ze Serenina pondělního prvního kola. A místo historického posledního zápasu legendy dostali účast na příběhu, jemuž snad už nikdo nevěřil.

„Pořád ve mně ještě něco zbývá. Tohle umím nejlíp. Miluju přijímat výzvy,“ řekla Williamsová. „Upřímně, dívám se na tohle jako na bonus. Nemám si co dokazovat. Nemusím už nic vyhrát. A nemám absolutně co ztratit. Cítím, že od roku 1999, kdy jsem vyhrála US Open, jsem měla na sobě velký červený terč. Ale teď je to jiné. Cítím, že už jsem vyhrála, obrazně, mentálně. Dokázala jsem docela úžasné věci.“

Něco ze svého umění ukázala Williamsová i proti Kontaveitové. Proti hráčce, která za posledních třináct měsíců vyhrála na tvrdém povrchu pět turnajů, si pomohla jedenácti esy a 37 winnery díky své tradiční drtivé síle ve výměnách.

„Cítila jsem, že se Serena postupně zlepšila,“ řekla Kontaveitová o třetím setu. „Pálila do toho o trochu víc a tolik nechybovala. Myslím, že i líp returnovala. Všechno prostě dělala o trochu líp.“

Williamsová získala své 367. vítězství na Grand Slamu a taky 103. výhru na stadionu Arthura Ashe. Najednou se ale nezdá nesmyslné, že by mohla zaútočit ještě na jednu statistickou kolonku. Už pět let přece čeká na svůj čtyřiadvacátý grandslamový titul, kterým by se vyrovnala Australance Margaret Courtové.

V dalším kole se Williamsová v noci na sobotu utká s další Australankou Ajlou Tomljanovicovou. Už v noci na pátek vstoupí se sestrou Venus taky do pavouka čtyřhry. Na druhé straně kurtu budou stát Lucie Hradecká a Linda Nosková.

Krejčíková skončila na US Open ve 2. kole

Barbora Krejčíková loňské čtvrtfinále na grandslamovém turnaji US Open neobhájí. Šestadvacetiletá rodačka z Brna, která plnila roli nasazené třiadvacítky, prohrála na betonových dvorcích ve Flushing Meadows se Srbkou Aleksandrou Kruničovou 6:2, 4:6, 2:6 a skončila již ve 2. kole. Kruničová vyzve v další fázi Rusku Ljudmilu Samsonovovou.

„Zápas se zlomil kvůli mým nevyužitým šancím. Ty jsem dřív proměňovala. Když se mi to ale nedaří, tak si ty důležité balony vezme soupeřka a vyhraje,“ řekla po utkání českým novinářům Krejčíková.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku:

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Draper (Brit.) - Auger-Aliassime (6-Kan.) 6:4, 6:4, 6:4, Chačanov (27-Rus.) - Monteiro (Braz.) 6:3, 6:3, 5:7, 6:4, Wu I-ping (Čína) - Borges (Portug.) 6:7 (3:7), 7:6 (7:4) 4:6, 6:4, 6:4, Medveděv (1-Rus.) - Rinderknech (Fr.) 6:2, 7:5, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Kruničová (Srb.) - Krejčíková (23-ČR) 2:6, 6:4, 6:2, S. Williamsová (USA) - Kontaveitová (2-Est.) 7.6 (7:4), 2:6, 6:2, Samsonovová (Rus.) - Fernandezová (14-Kan.) 6:3, 7:6 (7:3), Tomljanovicová (Austr.) - Rodinová (Rus.) 1:6, 6:2, 7:5, Andreescuová (Kan.) - Haddadová Maiaová (15-Braz.) 6:2, 6:4.