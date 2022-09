ONLINE: Kvitová vyzve domácí jedničku. Plíškovou čeká Azarenková

Karolína Plíšková se raduje z postupu do osmifinále US Open • ČTK / AP / Adam Hunger

Karolína Plíšková se hecuje v zápase třetího kola US Open proti Bencicové • ČTK / AP / Adam Hunger

Belinda Bencicová jde pogratulovat Karolíně Plíškové k postupu do osmifinále US Open • ČTK / AP / Adam Hunger

Dojatá Petra Kvitová po postupu do osmifinále US Open • ČTK/AP

Tenistka Petra Kvitová na US Open vyzve v osmifinálovém souboji osmou hráčku světového žebříčku, domácí Američanku Jessicu Pegulaovou. Kvitová v minulém kole přetlačila v rozhodujícím tiebreku třetího setu Španělku Garbině Muguruzaovou a po velké bitvě postoupila do osmifinále. V dosavadních dvou vzájemných utkáních dominovala Kvitová a soupeřce nepovolila jediný set. Karolína Plíšková se postaví bývalé světové jedničce a dvojnásobné vítězce Australian Open Viktorii Azarenkové z Běloruska. Zápas Petry Kvitové je naplánovaný na 18 hodin, Karolína Plíšková by měla začít hrát ve 20:30, obě utkání sledujte ONLINE.