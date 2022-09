Finále US Open: Acaraz proti Ruudovi, vítěz bude novou jedničkou

Tohle bude finále jako řemen! O titul v mužské dvouhře na US Open se utká Španěl Carlos Alcaraz proti Casperu Ruudovi z Norska. Je jisté, že vítěz se stane novou světovou jedničkou, Pokud by Alcaraz ve finále Ruuda zdolal, stal by se nejmladší světovou jedničkou v historii. Překonal by rekord Australana Lleytona Hewitta, který se stal lídrem žebříčku ve 20 letech, 8 měsících a 23 dnech.

Norský tenista Casper Ruud porazil v semifinále US Open Karena Chačanova z Ruska 7:6, 6:2, 5:7, 6:2 a zahraje si ve druhém letošním finále grandslamu o první titul v kariéře. Nasazená pětka má nadále šanci stát se po turnaji v New Yorku novou světovou jedničkou.