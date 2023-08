Třináct Čechů na US Open: esa bojují o Masters, největším trumfem Muchová

Video se připravuje ... Když jsem to zvládla letos v Miami, tak proč ne v New Yorku? může se ptát veteránka Petra Kvitová před možná posledním vystoupením na turnajích velké čtyřky. Hraj v pohodě a s radostí, Wimbledon ti nikdo nevezme, pokusí se červencová senzace Markéta Vondroušová udržet na vlně. A Karolína Muchová, největší český trumf pro US Open? Hledání vlastních limitů zručné slečny z Olomouce bude pokračovat na grandslamové úrovni, kde hraje vždy nejlépe. A pak je tu nemalý zástup těch, co mohou překvapit. Monstrakce ve Flushing Meadows startuje již v pondělí a jeví se pro české barvy opět extrémně atraktivně.

KAROLÍNA MUCHOVÁ - nejvyšší trumfy věk: 27

na žebříčku: 10.

bilance na US Open: 7:5

nejlépe na US Open: 4. kolo

soupeřka pro 1. kolo: Storm Hunterová (Aus.) V Cincinnati mezi nejtěžší možnou konkurencí naznačila, v jak dobré formě je. Přestože svedla dlouhé bitvy a strávila během týdne každý den zápasem, zastavila se až ve finále. Nebylo to ani tak zásluhou její přemožitelky Coco Gauffové, jako spíš zcela prázdné nádrže sil. V grandslamovém programu je vždy volný den mezi zápasy, proto na nich letošní finalistka Roland Garros hraje lépe než na běžných turnajích. Coby čerstvá členka top 10 musí Muchová myslet ve Flushing Meadows hodně vysoko. Pokud jí turnaj vyjde, udělá důležitý krok k premiérové účasti na Turnaji mistryň, na který zatím drží poslední osmé postupové místo.

MARKÉTA VONDROUŠOVÁ - nejvyšší trumfy věk: 24

na žebříčku: 9.

bilance na US Open: 5:4

nejlépe na US Open: 4. kolo

soupeřka pro 1. kolo: kvalifikantka Coby šampionka Wimbledonu už se těžko schová mimo radar největších favoritek tak jako v Londýně, díky výhodně vysokému nasazení a především setrvale dobré formě lze od Vondroušové doufat v další hrdinské počiny. I ona hraje o první vstupenku na Turnaj mistryň, v kvalifikaci na něj je zatím šestá. Jejím maximem v New Yorku je dosud osmifinále, statisticky jde o její nejhorší grandslam. To je však zapříčiněno pouze tím, že na konci sezon bývala zraněná. Letošek je však zcela jiný, Vondroušová už má teď na kontě 36 výher na okruhu, což je její osobní rekord. A nejeví známky, že by měla brzdit.

PETRA KVITOVÁ - nejvyšší trumfy věk: 33

na žebříčku: 11.

bilance na US Open: 33:15

nejlépe na US Open: čtvrtfinále

soupeřka pro 1. kolo: Cristina Bucsaová (Šp.) Poslední grandslam sezony může být také jejím závěrečným v kariéře. A nebo ještě vyrazí příští rok na Australian Open? Ani Petra Kvitová zřejmě sama netuší, kam povedou její další kroky. Ač US Open neměla zprvu v lásce a coby astmatička se prala s dusným klimatem pozdního newyorského léta, poslední roky si našla k turnaji cestu. Ten ale stále zůstává jediným grandslamem, na kterém nikdy nepostoupila do semifinále. Jeden zázrak už ale letos v Americe udělala, když ovládla obří podnik v Miami. A pokud zvládla excelovat po dva týdny v těžkém floridském klimatu, může to dokázat i v New Yorku. I třiatřicetiletá veteránka je stále významně ve hře o Masters.

BARBORA KREJČÍKOVÁ - může překvapit věk: 27

na žebříčku: 12.

bilance na US Open: 5:2

nejlépe na US Open: čtvrtfinále

soupeřka pro 1. kolo: Lucia Bronzettiová (It.) Od Wimbledonu léčila zraněný kotník, vynechala dva turnaje a nabrala tréninkové manko. V Cincinnati i v Clevelandu nevyhrála ani zápas jak v singlu, tak v deblu. Stále si nenašla plnohodnotného trenéra, jak by se na světovou dvanáctku slušelo. Varovných znamení je víc než dost, že letošní US Open zrovna nemusí být turnajem Barbory Krejčíkové.

KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ - může překvapit věk: 31

na žebříčku: 25.

bilance na US Open: 28:10

nejlépe na US Open: finále

soupeřka pro 1. kolo: kvalifikantka Dvě výhry z posledních jedenácti mačů, změna trenéra a sebevědomí na bodu mrazu. Pokud však něco Karolína Plíšková umí, je to důsledná práce za každých okolností. A ta se jí musí vrátit. Třeba už právě v New Yorku, jenž je jejím jasně nejlepším grandslamem, na němž vybojovala jedno finále a čtyři čtvrtfinále.

MARIE BOUZKOVÁ - může překvapit věk: 25

na žebříčku: 31.

bilance na US Open: 1:5

nejlépe na US Open: 2. kolo

soupeřka pro 1. kolo: Ashlyn Krugerová (USA) Jak se jí nevedlo v první půlce sezony, tak se naopak daří v té druhé. Začalo to podařeným Wimbledonem (osmifinále), v Montrealu prošla také mezi elitní šestnáctku a v Cincinnati dokonce do čtvrtfinále. A za tohle období vyhrála všechny tři zápasy proti soupeřkám z top 10. Někdejší juniorská šampionka US Open má v New Yorku co nabídnout.

JIŘÍ LEHEČKA - může překvapit věk: 21

na žebříčku: 35.

bilance na US Open: 0:1

nejlépe na US Open: 1. kolo

soupeř pro 1. kolo: Aslan Karacev (Rus.) Teprve podruhé v kariéře si zahraje hlavní soutěž US Open, loni hned v 1. kole nestačil na Chilana Cristiana Garína. Za rok ale udělal velký progres a dokázal, že v něm má Česko nadějného grandslamového bojovníka, když prošel do čtvrtfinále Australian Open a osmifinále Wimbledonu. A nezapomínejme, že jeho idol a kouč Tomáš Berdych uměl v New Yorku vítězit. Otázkou je, jak se zvládne v rychlosti přehodit po finále ve Winston-Salemu na nový turnaj.

LINDA NOSKOVÁ - může překvapit věk: 18

na žebříčku: 42.

bilance na US Open: 0:1

nejlépe na US Open: 1. kolo

soupeřka pro 1. kolo: Madison Brengleová (USA) Ačkoliv už se vyšplhala až na 42. místo žebříčku, stále má na kontě jediný vyhraný zápas na grandslamech. V první celé sezoně na WTA Tour si však vede znamenitě, žádná mladší hráčka nefiguruje v pořadí před osmnáctiletou Lindou Noskovou. K mládí patří výkyvy výkonů, Nosková střídá skvělé chvíle s těmi slabými. Tenis však umí skvěle, a pokud jí půjde karta…

KATEŘINA SINIAKOVÁ - bez očekávání věk: 27

na žebříčku: 47.

bilance na US Open: 5:8

nejlépe na US Open: 3. kolo

soupeřka pro 1. kolo: Anna Kalinská (Rus.) Do US Open jde s pěti porážkami za sebou a zřejmě ne zcela zdravými zády, kvůli nimž skrečovala poslední duel v Clevelandu. Letos se jí na grandslamech silně nevede, vyhrála jen jediný ze čtyř zápasů.

LINDA FRUHVIRTOVÁ - bez očekávání věk: 18

na žebříčku: 55.

bilance na US Open: 1:1

nejlépe na US Open: 2. kolo

soupeřka pro 1. kolo: Danielle Collinsová (USA) Neveselo musí být v kempu Lindy Fruhvirtové, osmnáctiletá mladice zabředla do těžké krize, na šesti posledních turnajích ztroskotala v prvním kole, od dubna vyhrála jen dva zápasy a pro 1. kolo má ještě těžkou domácí soupeřku Danielle Collinsovou.

BARBORA STRÝCOVÁ - bez očekávání věk: 37

na žebříčku: 427.

bilance na US Open: 8:13

nejlépe na US Open: 3. kolo

soupeřka pro 1. kolo: Kaia Kanepiová (Est.) Tady to končí. Už definitivně. Barbora Strýcová vyrazila do New Yorku na poslední turnaj kariéry a bude si ho chtít hlavně bez stresu užít. Dá se těšit hlavně na její deblové vystoupení, kde by měla spojit síly s Markétou Vondroušovou. V prvním kole singlu se 37letá veteránka utká ironií osudu s ještě o rok starší Kaiou Kanepiovou.

JIŘÍ VESELÝ - bez očekávání věk: 30

na žebříčku: 431.

bilance na US Open: 3:8

nejlépe na US Open: 3. kolo

soupeř pro 1. kolo: kvalifikant V hlavní soutěži startuje díky chráněnému žebříčku a bude to mít těžké, neboť ani na challengerové úrovni se v posledních měsících nezvládal výrazněji prosadit.